MIŠA RADIVOJEVIĆ IZGUBIO SLUH: To je jedna vrlo velika drama! Reditelj otkrio šta više ne može da radi, a ovo mu je NAJTEŽE PALO

Miloš Miša Radivojević, renomirani srpski režiser i scenarista koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, održao je tribinu "U krupnom planu" tokom 16. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije.

On je istakao je značaj svog profesora Saše Petrovića, a posebno emotivan je bio deo kad je govorio o periodu kada je izgubio sluh.

foto: Kurir

- To je jedna vrlo velika drama. Izgubio sam mogućnost da idem na koncerte i u bioskop. Da bih se oporavio od tog šoka, razmišljao sam da je to, u stvari, bio znak da ja treba da prestanem da gledam druge i da je sad došlo vreme da se zagledam u sebe i u svoju jedinstvenu unutrašnjost. Pokušao sam da pravim filmove gledajući iz sebe u svet - izjavio je Radivojević.

foto: Ustupljene fotografije

On je dao i savet mladim kolegama.

- Baviti se umetnošću, to znači zaista baviti se sobom. To čovek bira iz ljubavi. Ne mogu da verujem da neko želi da ode na film da bi zaradio novac. To je glupost, na filmu nema novca, ima ga u Holivudu, ima ga tamo gde je to postalo institucija, kod nas je to ekstravagancija, ludilo, izopačenost - zaključio je reditelj.

Kurir.rs

Bonus video:

01:50 RED ĆEVAPA, RED PLJESKAVICA I - BAJAGA! Nikad nisam bio na Roštiljijadi, vraćam se u Leskovac posle 10 godina: OVO ĆE BITI POSEBNO