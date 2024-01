AUTOMEHANIČAR SVETA OBJASNIO KAKO UĆI U AUTO KAD JE BRAVA ZALEĐENA: Prvo probajte trik sa upaljačem, a ovo nikako ne radite

Kako da ujutru najlakše odledimo auto? Šta prvo uraditi i kako da uopšte uđemo u svoje prevozno sredstvo? Kako koristimo glicerin, a kako alkoholni rastvor, strugalice…

Šta sve može da nam bude od pomoći uveče, da bismo ujutru bez problema seli u automobil? I naravno, šta nikako ne bi trebalo da radimo, otkriva automehaničar Sveta Tadić za TV Prva.

"Možemo da krenemo prvo od toga kako ući u auto kad je zaleđen. To je najvažnije, pre nego što se bilo šta krene spolja. Ukoliko vam je zaleđena brava ne bi bilo loše malo upaljačem da zagrejete metalni deo ključa i više puta stavljati ključ u bravu i izvaditi da bi se otvorila. Kad se otvori, prvo treba upaliti auto i staviti odmah na grejanje, uključiti maksimalno. Staviti malo usmerivač ka šoferšajbni i tada se tek kreće sa odleđivanjem spolja", rekao je automehaničar Sveta, pa objasnio šta da uradite dalje:

"Nikako nemojte uključivati nagle pokrete. Nemojte da vučete bravu i nemojte da probate nikakvu tečnost da polivate ni hladnu ni toplu. Što se tiče šoferšajbne, uveče bi trebalo da stavite ili neki karton ili foliju, a preko retrovizora stavite kesu ili foliju i ujutru ćete videti da neće biti zaleđeno. Možete da stavite blagi rastvor alkohola, koji neće skinuti led, ali će ga opustiti i kada se unutra uključi ventilacija ono će krenuti da se topi. Ako stavite vrelu krpu ili vodu može da dođe do oštećenja šoferšajbne i pucanja. Probajte da skinete i sneg sa krova. Mnogi izbegavaju to da urade, ali će vam to prilikom kočenja napraviti nepreglednu šoferšajbnu i onda možete sebi da napravite problem", rekao je Sveta.

On je objasnio da je prevencija medicinski glicerin koji može da se nađe u apoteci.

"Natopite ga blago na krpu i pređete preko kedera koji će samim tim dobiti jedan mali sloj koji će biti zaštita od smrzavanja, tako da ćete lako ujutru ući u auto", rekao je Sveta.

Posavetovao je i da u ovim hladnim danima ne podižemo ručnu kočnicu, kako se ne bi zaledila.

(Kurir.rs/Mondo, J.D.)