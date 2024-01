FORD OBNOVIO KUGU, SVOJ NAJPRODAVANIJI SUV: Jače performanse hibridnih pogonskih agregata i besprekorna povezanost

KELN - Ford inspiriše vozače da prihvate električnu budućnost i novu Kugu – najprodavaniji plug-in hibrid (PHEV) u Evropi u 2021, 2022. i, sva je prilika, u 2023, prema najnovijim dostupnim podacima – igraće važnu ulogu u putovanjima. Hrabra i odlučna, nova Kuga nudi iznenađujuće performanse hibridnih pogonskih agregata, pogodnost besprekorne povezanosti i čitav niz sistema najnovije generacije za pomoć vozaču, što je čini idealnim saputnikom za svakodnevne avanture.

Nova Kuga serija – napravljena u Evropi i dizajnirana za evropske vozače – nudi do 69 km3 čiste električne vožnje za Kuga PHEV kupce koji mogu da iskoriste prednosti kućnog ili javnog punjenja. Za vozače koji možda nemaju praktično punjenje pri ruci, potpuni hibrid Kuga Hybrid nudi praktičnost i udobnost elektrifikovanog pogona, dometom do 900 km sa jednim punjenjem rezervoara goriva4 i do 64 odsto čisto električnog pogona u gradu.

I Kuga Plug-In Hybrid i Kuga Hybrid AWD daju značajno poboljšano ubrzanje, sa smanjenim emisijama štetnih gasova uz elektrifikovano iskustva vožnje. Nudeći mogućnosti vuče do 2.100 kg6, vučna snaga nadmašuje sve rivale i znači da je nova Kuga u stanju da povuče sve, od velike karavan-prikolice do prikolice za konja.

„Ford Kuga je bio hit među kupcima od kada je prvi put predstavljen 2008. Nova Kuga je najbolja ikada, ona pomera igru napred novim nivoima mogućnosti, povezivanja i udobnosti“, rekao je Jon Williams, generalni direktor Ford Blue, Evropa.

foto: Ford

Svež dizajn i besprekorna povezanost

Nova Kuga je evoluirala i iznutra i spolja, uz svež, samouveren dizajn. Pametni model Titanium, sportski ST-Line i robustni Active modeli imaju jedinstvene karakteristike dizajna i prepoznatljivu ličnost. Privlačna LED svetlosna traka pune širine uokviruje novi dizajn prednje rešetke, koja ponosno prikazuje Ford Blue Oval, naglašavajući snagu i cilj.

Unutra, nova Kuga sadrži Fordov SYNC 47 infotainment najnovije generacije koji nudi dvostruko veću računarsku snagu od prethodnog sistema. Besprekorno se integriše sa pametnim telefonima, ima 5G konekciju za brz pristup informacijama, navigaciju povezanu sa oblakom koja pomaže da izbegnete gužvu, uz bežične Apple CarPlay i Android Auto8 za pristup ključnim aplikacijama i informacijama bez korišćenja kablova. Alexa Built-in9 je takođe standardan, tako da vozači i putnici mogu da postavljaju pitanja ili zadaju komande, čak i bez priključenog pametnog telefona.

SYNC 4 takođe pomaže vozačima da maksimalno iskoriste nove Kugine mogućnosti vuče,6 sa kontrolnom listom povezivanja prikolice koja pomaže da se ostvare bezbedni i pouzdani priključci. Navigacija za vuču prikolica omogućava vozačima da unesu dimenzije svog automobila i prikolice kako bi SYNC 4 mogao da izabere rutu koja će pomoći da se izbegnu uska skretanja, niski mostovi i druge prepreke.

Najsavremenija tehnologija od fabrike do druma

Napredna tehnologija pomoći vozaču podržava udobnu vožnju bez napora čak i u najizazovnijim uslovima. Nova generacija Adaptive Cruise Control10,11 sada može automatski da aktivira kočnice u krivinama i raskrsnicama, kao i u ostalom saobraćaju, dok sistem kamera od 360 stepeni12 nudi pogled iz vazduha tako da je lako ako se parkirate, pripremate da zakačite prikolicu ili, čak, kada koristite automatsko pranje automobila.

foto: Ford

Praktičnost je u srcu unutrašnjosti nove Kuge, nudeći udobnost i pogodnosti spremne za avanture u gradu i van njega. Klizna sedišta u drugom redu mogu putnicima pozadi povećati prostor za noge na preko 1 metar ili osloboditi do 150 litara13 dodatnog prtljažnog prostora. Opciona komforna sedišta, odobrena od strane vodeće zdravstvene organizacije za kičmu, pružaju podršku tamo gde je najpotrebnija.

Ova sveža Kuga linija može se pohvaliti novom Active serijom, savršenom za one koji žele najgrublju Kugu, kako po izgledu tako i po mogućnostima, koja se može nositi sa teškim podlogama, uključujući pesak ili blato.

foto: Ford

Napredna tehnologija osvetljenja pomaže da se poboljša udobnost i samopouzdanje vozača, sa potpuno LED farovima, uz automatsku kontrolu dugih svetala10 kao standard. Na raspolaganju su Dynamic Pixel LED farovi10 koji koriste navigacione podatke i kameru postavljenu na vetrobran za čitanje saobraćajnih znakova, oni menjaju svetlosni obrazac na krivinama, raskrsnicama i kružnim raskrsnicama kako bi bolje osvetlili pešake i bicikliste.

Nova Kuga se proizvodi u Evropi u Fordovoj naprednoj fabrici u Valensiji u Španiji, gde 3D štampanje delova obezbeđuje visoko preciznu i održivu proizvodnju. Veštačka inteligencija radi ruku pod ruku sa inženjerima kako bi obezbedila najviše standarde kvaliteta i proizvodnje.

Kurir.rs / Ford