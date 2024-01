STARINSKI KOFER KOJI JE KUPILA ZA SAMO 12 EVRA SMRDEO JE NA TRULEŽ: Kada ga je otvorila, ZANEMELA JE OD ŠOKA kad je ugledala ovo

Žena koja ima antikvarnicu nedavno je kupila starinski pohabani kofer za svega 12 evra. Kofer je bio crvene boje i delovao je prilično staro. Kad ga je otvorila zastala je zatečena njegovim sadržajem jer taklo nešto nije očekivala.

- Imam svega sat vremena do posla, pa hajde da pogledamo šta sam to kupila za samo 12 evra. Kofer je pun belih stvari, koje su i dalje bele, neverovatno. Priznajem miris je odvratan, ustajao, ali tu je velika tijara sa dugim velom. Izgleda da je ovo venčanica. Nemam mnogo vremena, moraću da ostatak pogledam kada se vratim sa posla, ne znam kako ću da izdržim da odradim smenu, znajući da me kod kuće čeka ovo blago - odgovorila je ona, a o tome je pisao i San.

Ova žena je jedva dočekala da se vrati sa posla kako bi nastavila sa razgledanjem stvari koje je kupila u starom koferu.

- Čula sam da su ljudi u ovakvim koferima pronalazili prave dragocenosti, ali to se nikada nije dogodilo meni. Sada kada malo bolje pogledam vidim da nije u pitanju venčanica. Tu je još jedna tkanina koja izgleda kao prozirno ćebence od tila. Ovo je fantastična bela haljina od čiste svile. Nimalo nije upropašćena, mislim da se koristila kao podsuknja. Pa još jedan veo. Sada, kada malo bolje pogledam vidim da je ovo dečija garderoba koja je bila najverovatnije namenjena za krštenje ili prvi pričest. U pitanju su tri haljinice za devojčice koje su različitih veličina. Svaka ima različit veo, dok su na haljinama divni čipkani detalji koji su sasvim očuvani. Onaj ko je ovaj kofer prodao za 12 evra, nikada nije ni pogledao šta je unutra. Moraću da se konsultujem sa nekim u pogledu ovih stvari - zaključila je ova žena.

Ona je na kraju rešila da garderobu pokloni odeljenju za istorijsku odeću jednog muzeja, a nije krila oduševljenje što će odeća koju je upravo ona našla biti toliko cenjena i proučavana.

Snimci su dobili skoro po pola miliona sviđanja, a komentari su se nizali.

- Garderoba deluje kao da je iz 1920. godine.

- To danas ima veliku vrednost.

- Divno je što ste je poklonili istorijskom muzeju.

