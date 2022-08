NIJE VAM DOBRO KAD POMISLITE NA PAKOVANJE KOFERA? Samo opušteno, držite se ovih nekoliko PRAVILA i put vam neće biti STRESAN!

Pre svega napravite spisak svih stvari koje će vam trebati, a da se odeća ne bi izgužvala, urolajte je umesto da slažete jedan komad na drugi.

Pakovanje prtljaga za put većini ljudi je poprilično mrsko, ali kad na kraju te muke usledi dugo očekivano putovanje, sve se lako zaboravi. Mnogima od same pomisli na to šta sve treba da ponesu i na koji način da popune kofer nije dobro. Međutim, uz trikove koje vam donosimo, sigurni smo da ćete to uraditi na najbolji način.

Lista stvari

Prva stvar koju treba da uradite jeste da na vreme napišete detaljnu listu potrebnih stvari: dokumenta, novac, odeća, obuća, lekovi, kozmetika, kupaći kostimi i peškiri za plažu.

foto: Shutterstock

Stavite na krevet svu odeću koju planirate da nosite

Prvo složite odevne kombinacije, pa tek onda slažite garderobu u kofer - tako ćete izbeći da nosite previše stvari na odmor. Još praktičnije je ako nosite garderobu koja se može kombinovati na više načina. Jedno od praktičnih rešenja je da za svaki donji deo spakujete dva gornja.

foto: Shutterstock

Urolajte garderobu

Umesto klasičnog slaganja, odeću prvo urolajte, pa je tek onda stavite u kofer. Manje će se gužvati, više će je stati i unutrašnjost kofera biće preglednija.

Popunite prazan prostor

Kad napunite kofer, rupe, tj. prazan prostor, popunite čarapama ili manjim majicama i gaćicama. Naravno, i njih urolajte.

foto: Shutterstock

Pakovanje kozmetike

Najbolje je da nedelju dana pre puta spakujete kozmetiku u neseser i da je koristite svakog dana. Kad dođe trenutak polaska, znaćete šta vam treba od kozmetike, a šta je suvišno, pa ćete sadržaj prilagoditi svojim potrebama.

foto: Shutterstock

Najlon kese

U njih spakujte cipele, a možete ih staviti i u kape za tuširanje. Tako ćete izbeći da uprljaju drugu garderobu i širenje eventualnih neprijatnih mirisa. Ponesite i nekoliko najlon kesa u koje ćete odlagati iznošen i prljav veš.

foto: Shutterstock

Broširan povez knjiga

Ovo možda deluje smešno, ali nije, jer prilično utiče na težinu kofera. Da bi prtljag bio lakši, za odmor birajte literaturu s mekanim koricama.

Glomazniju obuću i odeću na sebe, ostalo u kofer

Tako ćete uštedeti mnogo mesta u koferu za nešto drugo i sebi prilično olakšati nošenje prtljaga.

SAVET PLUS!

Bez obzira na to da li putujete vozom, autobusom, automobilom ili avionom, da se ne biste prehladili na putu do željene destinacije, u ručni prtljag stavite jedne čarape i džemper kojim ćete se ogrnuti ukoliko vas uhvati hladna noć ili je klima u prevozu nameštena na najjače.

Kurir.rs

Bonus video:

01:46 ŠOK! VESNA ĐOGANI O SVAĐI SA ĐOLETOM: Rekla sam pakujem kofere, ispred svih me je vređao BRATE, ŠTA TI JE PUSTI ŽENU NA MIRU?!