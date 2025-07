1. „Pročitao sam kako to treba da se radi”

„Ako mu kažete kako da ukloni neki deo – recimo: ‘Pročitao sam da prvo moraš da skineš radijator’ – mehaničar vam to verovatno neće reći u lice, ali će pomisliti: 'U redu, radiću kako ti kažeš, ali ćeš to i platiti ’.“

U prevodu: što više „pomažete“, to više sati on navodno provodi na vozilu, a račun raste.

2. „Mogu li da gledam dok radite?”

„Kada mi neko kaže da želi da me posmatra dok radim, to me odmah stavlja u poziciju sumnje. Kao da misle da nemam pojma šta radim“, iskren je Dejvid.