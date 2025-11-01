Slušaj vest

Tokom tehničkog pregleda proveravaju se kočnice, ogibljenje, svetla, auspuh, pneumatike i upravljački sistem. Posebna pažnja obraća se na broj šasije i motora, koji moraju odgovarati podacima iz saobraćajne dozvole.

Prosečna cena tehničkog pregleda za putnička vozila u 2025. godini kreće se od 3.500 do 6.000 dinara, dok su cene za teretna vozila i motocikle nešto drugačije. Ako vozilo ne ispuni uslove, vlasnik dobija rok da otkloni nepravilnosti i ponovo dođe na kontrolu.

Dokumentacija potrebna za registraciju

Za registraciju su potrebni sledeći dokumenti:

lična karta vlasnika,

saobraćajna dozvola,

dokaz o tehničkom pregledu,

dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila,

polisa osiguranja od autoodgovornosti.

Kod prve registracije dodaju se i račun o kupovini, carinska deklaracija ili potvrda o poreklu vozila.

Ako registraciju obavlja drugo lice, potrebno je overeno punomoćje. Danas većina tehničkih stanica nudi kompletnu uslugu "na jednom mestu" - tehnički pregled, osiguranje i plaćanje poreza, što značajno skraćuje proces.

Koliko košta registracija i osiguranje

Cena registracije zavisi od zapremine motora, vrste goriva, starosti vozila i mesta registracije.

U proseku: vozila do 1.400 kubika: 16.000 - 20.000 dinara,

automobili sa većim motorom: više od 40.000 dinara.

Polisa osiguranja pokriva štetu pričinjenu trećim licima, a iznos zavisi od snage motora i regiona. Vozači mogu doplatiti za kasko osiguranje, pomoć na putu ili zaštitu od elementarnih nepogoda.

Rokovi i trajanje registracije

Registracija važi 12 meseci od datuma izdavanja. Vožnja neregistrovanog vozila smatra se ozbiljnim prekršajem i može dovesti do novčanih kazni i oduzimanja tablica. Preporučuje se obavljanje tehničkog pregleda nekoliko dana pre isteka roka, kako bi se izbegle gužve i eventualni problemi. Termini se danas lako zakazuju i online.

Ekološki standardi i Euro norme

U skladu sa evropskim propisima, Srbija primenjuje Euro 6 normu, koja ograničava emisiju štetnih gasova. Tokom tehničkog pregleda proverava se katalizator i nivo izduvnih gasova, vozila koja ne ispunjavaju zahteve mogu biti odbijena. Cilj je da se podstakne upotreba modernijih i ekološki prihvatljivijih automobila.

Digitalna registracija i olakšice

Digitalizacija je proces registracije učinila bržim i jednostavnijim. Tehničke stanice su povezane sa bazom MUP-a, što omogućava proveru vlasništva i osiguranja u realnom vremenu.

U pojedinim gradovima već je moguće kompletno završiti registraciju elektronski, od tehničkog pregleda do izdavanja nalepnica.

Saveti za lakšu registraciju

Detaljno proverite vozilo pre tehničkog pregleda (svetla, kočnice, pneumatike).

Uporedite cene osiguranja kod više osiguravača.