Slušaj vest

Zimski uslovi na putu tradicionalno zadaju glavobolju mnogim vozačima. Jedna te ista pitanja uvek se motaju po glavi - da li je automobil dovoljno spreman za put, kako se ponašati po snegu i ledu, koje gume izabrati i šta učiniti ako motor teško pali?

Objava jednog vozača iz Srbije koji je planirao putovanje na Kopaonik starijim vozilom ponovo je skrenulo pažnju na to koliko detaljna priprema može biti presudna.

Kako je napisao jedan korisnik na Reddit-u, za Novu godinu planira put na Kopaonik, a jedino vozilo koje mu je trenutno na raspolaganju jeste citroen pick-up, koji je 2011. godište.

- Tamo mi je super jer imam svoj parking i neću se smarati sa tim. E sad, auto je firmin, što znam da je odmah jedan minus. Vozim ga jedno 2 nedelje, ali nekako mi je čudno da pređem sa nekog novijeg auta koji je druge karoserije - istakao je mladić.

Automobil se "ljulja", ima jeftine zimske gume...

On dodaje i da ima osećaj da se automobil "ljulja", te da nije siguran da li je to zbog toga što je navikao na "kupe" ili postoji neki drugi problem.

- Vidim da dimi dosta beli dim, da troši dosta goriva, u proseku 9 litara, i da ima problema i sa uljem. Rađen mu je mali servis pre 1.000 km što znam da ce značiti. Trenutno ima neke jeftine zimske gume pa sam mislio da uzmem neke M+S čisto iz sigurnosti i da kupim lance - napisao je.

Mladić navodi i da na put ide sa devojkom, pa automobil neće biti opterećen kilažom, te da u jednom pravcu putuju 300 kilometara.

- Takođe zanima me pošto sad po hladnijem vremenu duže vergla kako bi upalio, pa se brinem da se neće možda desiti da neće hteti da upali - zaključio je.

Ispod njegove objave javio se veliki broj korisnika koji ga je upozorio da tim automobilom nipošto ne ide na put, već da ili iznajmi vozili ili ide kombi prevozom.

Šta kaže struka

Iskusni beogradski automehaničar Milan, pre svega naglašava da kada god se kreće na put, bez obzira da li su uslovi za put povoljni ili ne, vozači moraju dobro da provere svoje vozilo.

- Mora da se ispita i vidi da li je sve u redu, ako i najmanje sumnjaju na nešto ne treba da rizikuju, jer nažalost i neka bezazlena stvar može viti fatalna - napominje automehaničar.

Međutim, kada govorimo o zimskim uslovima, Milan objašnjava da je upotreba pravih zimskih guma najvažniji sigurnosni faktor kada temperature padnu ispod 7 stepeni.

- Zimska guma je bolja od univerzalne i letnje iz prostog razloga što je napravljena od mekše smeše koja ne otvrdnjava na niskim temperaturama. Letnja i univerzalna guma imaju više plastičnih materijala, pa na hladnoći bukvalno postaju tvrde i ne prijanjaju na asfalt - ističe Milan.

Evo zašto se gume moraju pravilno koristiti

On dodaje da je dezen zimskih guma dublji, širi i prilagođen izbacivanju snega i vode, što znatno skraćuje zaustavni put i smanjuje rizik od proklizavanja.

- Pravilno korišćenje zimskih guma zimi i letnjih leti produžava životni vek oba seta. Zimska guma leti "omekša" i troši se višestruko brže, dok letnja zimi gubi efikasnost - kaže on.

Zimska guma je bolja od univerzalne i letnje Foto: Shutterstock

Zamagljena stakla jedna su od najčešćih zimskih muka vozača, a prema Milanu, rešenje je jednostavno:

proveriti da li ventilacija i ventilator rade,

obavezno zameniti filter kabine.

- Ako se stakla zamrznu spolja, nikako ih ne strugati! Koristiti sredstva za odleđivanje koja se danas mogu kupiti svuda. Kedere i diht-gume treba premazati silikonom da se vrata i brave ne bi zalepile na minusima - savetuje mehaničar.

Najčešći kvarovi zimi

Vozači bi trebalo da obrate pažnju na jedan od najčešćih zimskih kvarova kod dizel motora - stvaranje parafina u filteru goriva, zbog čega se gorivo zgušnjava i motor ne može da povuče.

- Filter goriva treba menjati pre zime, to je ključna stavka. Kad se parafin jednom stvori, auto praktično neće da upali - kaže Milan.

Što se čuvenog verglanja tiče, vozači bi posebno trebalo da obrate pažnju na akumulator.

- Ako se automobil muči da upali, prvo proverite kontakte, očistite ih, dodajte destilovanu vodu ako je moguće. Po potrebi skinite akumulator i napunite ga preko noći. Ako ne pomaže - vreme je za zamenu - objašnjava Milan.

Upravo ovakvi problemi najčešće ostave vozače na putu tokom zimskih meseci, a automehaničar za kraj deli još dva veoma važna saveta:

Parkirnu (ručnu) kočnicu ne ostavljati podignutu, osim ako uslovi parkiranja ne dozvoljavaju drugačije, zbog potencijalnog blokiranja iste usled smrzavanja!

Kod dizelskih motora obavezno je dodati aditive u rezervoare prilikom točenja goriva kao prevencija smrzavanja istog usled niskih temperatura! Šta uraditi pre polaska na put

Vožnja po snegu i ledu predstavlja poseban izazov za vozače, zahtevajući dodatnu pažnju i pripremu kako bi se obezbedila bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Niske temperature, smanjena vidljivost i klizavi putevi povećavaju rizik od nezgoda, stoga je neophodno pridržavati se određenih pravila i saveta za vožnju u zimskim uslovima.

Pre polaska na put, posebno ka planinama, veoma je važno da se dobro pripremite kako biste obezbedili sigurno i bezbedno putovanje. Redovno pratite vremenske uslove, jer oni na planinskim putevima mogu vrlo brzo da se promene. Sneg, led, magla ili jak vetar mogu značajno uticati na vidljivost i prianjanje točkova, što povećava rizik od nezgoda.

Što se čuvenog verglanja tiče, vozači bi posebno trebalo da obrate pažnju na akumulator. Foto: Shutterstock

Priprema vozila za zimske uslove

Priprema vozila za vožnju po snežnim i zaleđenim putevima neophodna je za bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Gume su jedini kontakt sa putem, stoga je njihovo stanje od presudne važnosti.

Preporučuje se da dubina gazećeg sloja na zimskim gumama bude najmanje 4 mm, dok je optimalna dubina 6 mm za optimalnu trakciju na snegu i ledu. Obavezno proverite pritisak u gumama – nepravilno napumpane gume mogu smanjiti efikasnost kočenja i povećati potrošnju goriva. U zimskim uslovima, pritisak u gumama može opasti za 0,1 bar svakih 10 stepeni smanjenja temperature.

Preporučuje se da akumulator bude star najviše 3 godine i da ima kapacitet od najmanje 60 Ah za prosečan automobil. Proverite terminale akumulatora i očistite ih od korozije. Takođe, proverite ispravnost alternatora i osigurajte da svi električni sistemi funkcionišu ispravno, uključujući svetla, brisače i grejače.

Rashladna tečnost treba biti mešavina antifriza i vode u odnosu 50:50, što obezbeđuje zaštitu od zamrzavanja do -40 stepeni. Proverite nivo i kvalitet rashladne tečnosti, kao i stanje creva i pumpi sistema za hlađenje.

Tehnike vožnje na snegu i ledu

U zimskim uslovima, prianjanje pneumatika na snegu i ledu je značajno smanjeno, što znači da je zaustavni put duži nego na suvim i suvim putevima. Zbog toga je važno održavati nisku brzinu i povećati rastojanje između vozila. Preporučuje se da rastojanje bude najmanje četiri puta veće nego obično, što znači da ako je u normalnim uslovima bezbedno rastojanje 2 sekunde, u zimskim uslovima treba biti 8 sekundi. Budite posebno oprezni pri prelasku mostova i nadvožnjaka, jer se na tim mestima led može formirati brže nego na ostalim delovima puta.

Nagla ubrzanja, kočenja i skretanja mogu dovesti do gubitka kontrole nad vozilom. Da biste smanjili rizik od proklizavanja, preporučuje se postepeno ubrzavanje i kočenje.

Kočenje na snegu i ledu zahteva posebnu pažnju. Postepeno smanjujte brzinu, koristeći motorno kočenje u kombinaciji sa blagim pritiskanjem papučice kočnice kako bi se izbegla blokada točkova. Ako vaše vozilo ima ABS sistem, dozvolite da sistem preuzme kontrolu pri kočenju. Nemojte pritiskati papučicu kočnice previše snažno, već je držite pod konstantnim pritiskom.

Dezen zimskih guma dublji, širi i prilagođen izbacivanju snega i vode Foto: Shutter

Reagovanje u vanrednim situacijama

Ukoliko dođe do proklizavanja vozila, ključno je ostati smiren i pravilno reagovati kako biste povratili kontrolu nad vozilom.

Ako zadnji deo vozila počne da zanosi, važno je lagano dodati gas kako biste povratili pravac kretanja. Ova tehnika pomaže u stabilizaciji vozila i vraćanju kontrole. Međutim, važno je izbegavati naglo dodavanje gasa, jer to može dovesti do još većeg proklizavanja.