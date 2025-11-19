Slušaj vest

Meteorolozi najavljuju da se u Srbiji u toku ove nedelje i u nižim predelima očekuju snežne padavine. Vozačima se savetuje da na put ne kreću bez zimskih guma i neophodne zimske opere radi bezbednosti na putu, ali i paprenih kazni.

I Ministarstvo unutrašnjih poslova je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu, te apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na četiri stvari kako bi zaštitili sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Saveti Usporite vožnju

Držite veće odstojanje

Ne krećite na put bez zimskih guma

Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake

Ne zaboravite zimsku opemu Foto: Shutterstock

Podsetimo, od 1. novembra vozači u Srbiji su u obavezi da imaju sve četiri zimske gume na vozilu kao i ostalu zimsku opremu. Zakonska obaveza je da do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica vozila moraju imati zimske pneumatike.

- Ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice, zimske gume nisu obavezne, a naša preporuka je da blagovremeno pripremite vozilo za ovakve vremenske uslove - podsećaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja i naglašavaju da dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri mm, a preporuka je zameniti gume i pre nego što do toga dođe.

Pneumatike starije od pet godina potrebno je detaljno kontrolisati jednom godišnje, odnosno najbolje je prilikom redovne promene sa letnjih na zimske i obrnuto.

Foto: Instagram 192.rs printscreen

- U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, obavezno je (u prtljažniku) imati lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje). Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata - naglasili su iz ABS.

Paprene kazne

- Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima vozač je dužan da u saobraćaju na putu poseduje zimsku opremu i koristi na propisan način, u suprotnom predviđena je novčana kazna. Apelujemo na vozače da prilagode vožnju uslovima na putu, da poštuju saobraćajne propise, drže odgovarajuće odstojanje i budu oprezni tokom vožnje - apelovali su iz Agencije.

Podsetimo, vozilo koje ih nema u ovim uslovima smatra se tehnički neispravnim, a kazne za to se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara, odnosno za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.