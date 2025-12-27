Slušaj vest

Mnogi vozači polaze od pretpostavke da je odlazak na redovnu zamenu ulja svojevrsni „reset“ za motor. Novi filter, sveže ulje i mir narednih 10 ili 15 hiljada kilometara. Međutim, prema upozorenju američkog mehaničara Patrika Volša, upravo takvo razmišljanje jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se moderni motori uništavaju – tiho, postepeno i bez jasnih upozorenja.

Greška koja se često pravi u brzim servisima

Volš, koji godinama radi kao automehaničar, tvrdi da problem često ne leži u nemaru vlasnika, već u načinu na koji funkcionišu brzi servisi za zamenu ulja. U praksi se često dešava da se staro ulje ispusti i zameni novim bez ikakve provere početnog nivoa. Ako je motor već stigao sa preniskom količinom ulja, ta informacija se gubi u procesu servisa. Vlasnik odlazi sa punim karterom, uveren da je sve u redu, iako je motor već imao skriveni problem.

Foto: Shutterstock

Moderni motori troše ulje – ali bez vidljivih tragova

Posebno su osetljivi savremeni benzinski i dizel motori sa direktnim ubrizgavanjem goriva. Iako nude bolju efikasnost i manju potrošnju goriva, dugoročno pogoduju stvaranju naslaga ugljenika. Te naslage mogu uticati na karike i kontrolu ulja, koje zatim ulazi u komoru sagorevanja i sagoreva – bez curenja, bez mrlja ispod automobila i često bez dima iz auspuha.

Potrošnja ulja može naglo da „eksplodira“

Problem je što povećana potrošnja ulja ne mora da dolazi postepeno. Motor može godinama raditi normalno, a onda u kratkom periodupočeti da troši i po litar ulja na svakih 1.000 kilometara. Lampica za ulje se, po pravilu, pali tek kada je situacija već kritična.

Zvukovi su često prvo upozorenje

Prema Volšu, prvi znaci problema često nisu upozorenja na instrument-tabli, već zvukovi. Zveckanje lanca, kratkotrajno lupkanje pri hladnom startu ili nemiran rad motora mogu ukazivati na to da pojedini delovi ostaju bez ulja prilikom paljenja. Takva ponovljena „suva paljenja“ ubrzavaju habanje i vode ka skupim kvarovima.

Najjednostavniji savet koji može spasiti motor

Najvažniji savet je i najjednostavniji: redovno proveravajte nivo ulja pomoću merne šipke, naročito kod automobila sa većom kilometražom. Čak i ako proizvođač navodi da je potrošnja do jednog litra ulja na 1.000 kilometara „normalna“, to ne znači da je bezopasna. Kratkotrajan manjak ulja može ostaviti trajne posledice.

Kvarovi danas više ne dolaze uz jasne signale. Automobili ne cure, ne dime se i često ne upozoravaju na vreme. Upravo zato obična šipka za merenje ulja može biti ozbiljnije upozorenje od bilo koje lampice na instrument-tabli.

Video: Nina Svilarić je jedina automehaničarka u Srbiji