Zimski minusi mogu da naprave istu količinu problema kao i letnje vrućine, samo što se o tome ređe priča. Kada temperature padnu ispod nule, naročito tokom noći, automobil postaje loše mesto za mnoge predmete koje inače bez razmišljanja ostavljamo unutra. Posledice mogu biti skupe, ali i opasne po bezbednost.

Mobilni telefoni prvi su na listi problema

Proizvođači jasno upozoravaju da se ne drže na temperaturama ispod nule, jer hladnoća ozbiljno narušava rad litijum-jonskih baterija. Telefon ostavljen u autu može izgledati ispravno, ali baterija trajno gubi kapacitet.

Naočare takođe trpe

Ekstremna hladnoća može da deformiše okvire, a u nekim slučajevima i da izazove pucanje stakala, naročito kod jeftinijih materijala. Slično važi i za elektronske uređaje poput laptopova i tableta, kod kojih hladnoća utiče na baterije, ali i na same komponente.

Posebno su rizične aerosolne limenke, poput dezodoransa ili sprejeva. Niske temperature destabilizuju pritisak u limenci, što može dovesti do pucanja ili čak eksplozije. Isto važi i za pića. Voda, sokovi ili pivo ostavljeni u automobilu često se zalede, prošire i naprave potpuni haos u unutrašnjosti vozila.

Hrana nije izuzetak

Jaja mogu da se zalede i popucaju u ljusci, a konzervirana hrana i pića mogu da se deformišu zbog širenja sadržaja. Čak i ako se kasnije odlede, bezbednost takvih proizvoda više nije garantovana.

Jaja Foto: Shutterstock

Zimi stradaju i muzički instrumenti, posebno oni od drveta

Hladan vazduh može da poremeti njihovu strukturu, a u ekstremnim slučajevima i da izazove pucanje. Ljudima koji nose instrumente u gepeku ovo je česta i skupa greška.

Posebnu pažnju treba obratiti na lekove

Niske temperature mogu da umanje njihovu efikasnost, a kod insulina to može biti direktno opasno po zdravlje. Lekove u zimskim danima uvek treba nositi sa sobom, a ne ostavljati u vozilu. Još jedna stvar koja zimi pravi probleme jeste vožnja sa skoro praznim rezervoarom. Kod velikih minusa postoji rizik od smrzavanja vodova za gorivo, pa je preporuka da rezervoar tokom zime uvek bude barem do pola pun.

Rezerva Foto: Profimedia

Ključeve nikada ne treba ostavljati u automobilu, čak ni kada želite samo da na kratko zagrejete motor. Zimi je manje prolaznika, a automobil sa ključevima u bravi laka je meta za krađu, čak i ispred kuće.

Na kraju, isto pravilo važi i za novac, dokumenta, torbe i kartice. Sneg i prazne ulice ne znače sigurnost. Naprotiv, to su idealni uslovi za lopove koji imaju više vremena i manje svedoka.

Zima ne prašta nemar. Ono što leti može da prođe bez posledica, zimi vrlo lako preraste u ozbiljnu štetu.

(Kurir.rs/ Telegraf)

