BOGATSTVA SREMSKIH KARLOVACA DUGA VEKOVIMA! Ušuškan, umetnički grad, NJEGOVE ARHITEKTURE SU SATKANE HARMONIJOM I LEPOTOM!

U svesti većine je sinonim za Sremske Karlovce Božanski nektar, kako i ne bi, kad ima 18 vinarija. Ipak, šta oni mogu da ponude sem vina?

Vukašin Grozdanić, voditelj i autor emisije "Kojekude po Srbiji", zašao je u dušu sremskih Karlovaca i doneo putopise koji su približili njegovo bogatstvo.

- Jedna od zanimljivih stvari je zašto se sfinge nalazi ispred Bogoslovije. One su u egipatskoj mitologiji smatrane kao čuvari koji su bili na hramovima, dok su u grčkoj mitologiji bile zlonamerne i kobne. Ove koje vidimo u Sremskim Karlovcima su dobronamerne egipatskog stila. Vladimir Nikolić je voleo egipatsku arhitekturu i on je želeo da stavi veću grandioznost Bogosloviji - rekao je sagovornik.

Vladimir Nikolić je projektovao nekoliko znamenitosti koje krase ovaj predivan grad, takođe je učestvovao u izgradi osnovne škole.

foto: Kurir televizija

Česma koja ima svoju legendu, bogatstvo koje se proteže kroz vekove. Sagovornica je rekla nekoliko opštih zanimljivosti:

foto: Kurir televizija

- Rekla bih nešto o česma Četiri lava, koja je podignuta 1799. godine, najviše se za to zalagao Jovan Živković, dok je glavni pokrovitelj Stefan Stratimirović. Česma je više puta obnovljena, 1858. i 1925. godine, a na sadašnje mesto je premeštena 1903. godine. Zanimljivo je to, da postoji legenda o ovoj česmi, a to je da, ko popopije vodu sa nje, opet će se vratiti u Karlovce, možda čak i venčati u zavisnosti od toga sa koje strane je popio vodu.

Karlovic predstavljaju ušuškano, umetničko mesto, a ovo je imao da izdvoji umetnik iz tog mesta:

foto: Kurir televizija

- Trebalo bi da imam iskustva, a možda bih i pogrešio ako neku priču ili nekog čovek iz nje izostavio , verovatno bih se malo zapetljao - kratko je rekao umetnik, pa nastavio:

- Ja i moji prijatelji, smo naše znanje stekli na dar, neko nam je poklonio. Sasvim bi bilo licemerno da me nema danas, sutra, a da deci nismo nešto poklonili.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:48 KO POPIJE VODU IZ ČESME UVEK SE VRATI: Priča ovih meštana Sremskih Karlovaca potvrđuje staru legendu!