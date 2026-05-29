Ostvarenje "Lepota poroka" zauzima visoko mesto u istoriji srpskog filma, a naročitu pažnju javnosti decenijama privlači kontroverzna scena intimnog odnosakoju su dočarali Eva Ras i Petar Božović.

Povratak kući i porodični susret

U ovoj kultnoj drami proslavljenog reditelja Živka Nikolića, koja je premijerno prikazana 1986. godine, dvoje glumaca tumačili su bračni par. Radnja prati lik Žorža, kojeg igra Božović, u trenutku kada se sa obale vraća u krševitu unutrašnjost Crne Gore.

Ispred porodičnog doma, njega sa velikom radošću dočekuju deca i supruga, čiji je lik oživela Eva Ras.

Detalj koji je uzburkao javnost

Nakon kratkog razgovora na pragu, glumica ulazi u kuću i, ne skidajući odeću, klekne kraj kreveta. Ubrzo joj se pridružuje suprug i počinje čin vođenja ljubavi. Međutim, upravo taj momenat postao je predmet brojnih polemika širom nekadašnje Jugoslavije. Pažljivijim posmatračima nije promaklo da je Žorž svojoj ženi podigao samo gornji deo suknje, dok je podsuknja ostala na mestu, što je čitavu scenu učinilo fizički nemogućom.

Kritike na račun režije i uverljivosti

Gledaoci su ovaj kadar masovno ocenili kao veliki tehnički propust. Smatralo se da je reditelj morao obratiti više pažnje na detalje kako bi scena delovala realističnije.

Petar Božović i Mira Furlan u filmu Lepota poroka Foto: foto Promo

Glavna zamerka bila je usmerena na to što se u konačnoj montaži jasno vidi da je Eva ostala potpuno obučena tokom celog procesa, što je narušilo uverljivost trenutka koji je trebalo da pršti od strasti. I pored toga, ova scena je ostala urezana u pamćenje publike kao jedan od najupečatljivijih, ali i najčudnijih momenata domaće kinematografije.

