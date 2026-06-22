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Šesnaesto izdanje Arsenal festa, koje će biti održano od 25. do 27. juna u kragujevačkom Kneževom arsenalu, zvanično je najavljeno na konferenciji za medije održanoj u Klubu RTS, uz podršku domaćina Radio Beograda 202.

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Nemanja Nikolić, Aleksa Stanković, Ana Paunković

Poseban deo konferencije bio je posvećen tradicionalnoj nagradi "Mikica Zdravković", koja se dodeljuje u znak sećanja na jednog od najznačajnijih promotera domaće rok kulture, dugogodišnjeg novinara, urednika, kulturnog radnika i jednog od osnivača Arsenal festa Mikicu Zdravkovića, preminulog tokom pandemije koronavirusa. Ovogodišnji laureat nagrade je Momčilo Bajagić Bajaga, koji zbog porodične tragedije i smrti majke nije mogao da prisustvuje događaju, pa je priznanje u njegovo ime primio njegov dugogodišnji prijatelj i menadžer Dragoslav Gane Pecikoza.

Gane prima nagradu Foto: Kurir



- Bajaga je tri puta nastupao na Arsenal festu i ne krije da mu je to jedan od omiljenih festivala. Nedavno je u Zagrebu dobio i nagradu za životno delo. Poznavali smo Mikicu i drago mu je što je dobio nagradu koja nosi njegovo ime. Od naših izvođača ove godine će svirati Kralj Čačka, a organizatorima savet da dovode više muzičare, a manje di-džejeve - poručio je Pecikoza.

Foto: Live Production



U okviru konferencije predstavljen je i veliki projekat Radija Beograd 202 i PGP RTS posvećen pesmama Bajage i Instruktora, pokrenut povodom 55 godina postojanja Radija 202 i 40 godina karijere jednog od najznačajnijih bendova domaće rok scene.

O projektu je govorio i Aleksandar Karadžić - Arigo Saki, osnivač i gitarista grupe Prljavi Inspektor Blaža i Kljunovi, koji je sa svojim bendom izveo obradu pesme "Tišina", jednu od 28 novih interpretacija Bajaginih pesama nastalih u okviru ovog projekta. Sve snimljene obrade biće objavljene na dvostrukom albumu u CD i vinil formatu pod etiketom PGP RTS.

Bonus video: Bajaga o porodici