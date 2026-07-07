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Herceg Novi će od 22. do 28. avgusta ove godine biti centar regionalne i evropske filmske scene - grad domaćin 39. Filmskog festivala Herceg Novi - Montenegro Film Festivala, najvećeg festivala filma u Crnoj Gori i jednog od najznačajnijih u Jugoistočnoj Evropi. Svečano otvaranje zakazano je za 22. avgust, kada će gosti iz sveta filma zakoračiti crvenim tepihom ispod Tore, a potom će Festival i zvanično započeti ceremonijom na Kanli kuli.

Tokom sedam festivalskih dana publiku očekuje zanimljiv program pod sloganom "Sve boje filma“: najnovija regionalna filmska ostvarenja, izbor najboljih naslova evropske kinematografije, dokumentarni filmovi iz celog sveta, studentski filmovi, nove TV serije, kao i program posvećen filmskoj industriji - Montenegro Film Rendezvous.

Predstavljamo vizuelni identitet 39. izdanja

Projekcije će, kao i ranijih godina, biti održane na nekoliko prepoznatljivih lokacija u Herceg Novom, koje tokom Festivala postaju bioskopi na otvorenom — tvrđave Kanli kula i Forte mare, Trg Mića Pavlovića i bašta Kuće nobelovca Ive Andrića.

FF HN, filmski festival Herceg Novi
FF HN, filmski festival Herceg Novi Foto: Promo

Upravo su ovi ambijenti, kao i autentični motivi Herceg Novog, bili inspiracija za kreiranje glavnog vizuala ovogodišnjeg Festivala.

Osnova identiteta je krug — jednostavan simbol koji se veže za film, objektiv, oko, kadar, sunce i projekciju. Unutar krugova otvaraju se slike i boje festivala: detalji grada, leta i filma.

Dani filmske industrije treći put na Festivalu

Selektor takmičarskog programa dugometražnih igranih filmova je novinar i filmski kritičar Vuk Perović, takmičarskog programa dokumentarnog filma reditelj Vladimir Perović, dok je selektorka takmičarskog studentskog programa rediteljka Sara Stijović. Programski urednik TV Niše je dramaturg i scenarista Stefan Bošković.

FF HN, filmski festival Herceg Novi
FF HN, filmski festival Herceg Novi Foto: Vuk Ilić

Poseban akcenat 39. izdanja biće stavljen na profesionalno usavršavanje i umrežavanje filmskih profesionalaca, kroz bogat industrijski program koji Festival realizuje u partnerstvu sa Filmskim centrom Crne Gore.

U okviru programa biće održano treće izdanje Dana filmske industrije Montenegro Film Rendezvous, radionica Female Filmmakers, koju Filmski centar Crne Gore organizuje uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Crnoj Gori, kao i EAVE Producers Workshop, koji se realizuje u okviru programa RE-ACT, kojem se Crna Gora pridružila ove godine. Deo industrijskog programa biće i program razvoja glumačkih talenata, koji Filmski centar Crne Gore sprovodi uz podršku Britanskog saveta.

Program će obuhvatiti i Info dan projekta FRAME (IPA Crna Gora – Albanija – Italija), panele programa Kreativna Evropa – MEDIA, masterklasove, kao i Info dan posvećen razvoju televizijskih serija. Svi programi namenjeni razvoju crnogorske i regionalne filmske industrije biće održani od 22. do 28. avgusta u Dvorani Park.

Pokrovitelji 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opština Herceg Novi, dok je izvršni producent Javna ustanova kulture Herceg-fest.

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Pogledajte video: 12. Međunarodni filmski festival u Pekingu

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Zatvoren 12. Međunarodni filmski festival u Pekingu Izvor: Kineski radio Internacional