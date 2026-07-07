Ova poznata dama je ćerka čuvenog Ozrena Soldatovića iz "Srećnih ljudi": Krenula je očevim stopama, a on nije krio da se borio sa velikim porokom
Dušan Golumbovskibio je istaknuti dramski umetnik čija je duga i bogata karijera ostavila veliki trag u domaćoj kinematografiji i pozorištu.
Ostvario je uloge u preko 50 filmskih ostvarenja, snimio više od stotinu epizoda u televizijskim serijama i odigrao više desetina zapaženih uloga na scenama Narodnog pozorišta i Pozorišta na Terazijama.
Publika ga najviše pamti i voli po kultnoj ulozi tajkuna Ozrena Soldatovića u serijama „Srećni ljudi“ i „Bela lađa“, kao i po ulozi sudije u „Boljem životu“.
Koliko je bio vezan za lik Soldatovića govori i činjenica da je, nakon odlaska u penziju 2002. godine, odlučio da tumači isključivo tu ulogu, shvatajući je kao svoju posebnu obavezu prema publici.
U privatnom životu, Golumbovski je imao skladan brak i porodični život sa suprugom Mirjanom, mada u javnosti nije krio da se tokom života suočavao sa problemom alkoholizma.
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Preminuo je u Beogradu 3. januara 2016. godine, u svojoj 74. godini.
Njegova ćerka, Ana Golumbovski Tanasijević, nasledila je očevu ljubav prema sedmoj umetnosti i krenula njegovim stopama.
Ana uspešno gradi svoju karijeru u okviru kompanije Pink, gde je do sada bila angažovana na radu u poznatim serijama „Crveni mesec“ i „Dinastija“.
(Kurir.rs/Blic)
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