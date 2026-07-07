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Na 32. Sarajevo film festivalu prvi put će biti dodeljena nova nagrada, Prixx Cineplexx, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexx, vodećom bioskopskom mrežom u jugoistočnoj Evropi. Cilj nove nagrade je da ojača vezu između festivalskog priznanja i uspeha filma u bioskopima.

Nagrada Prixx Cineplexx dodeljuje se najboljem filmu iz programa Open Air Premiere po izboru festivalske publike. Vrednost nagrade je 20.000 evra, i to 15.000 evra u uslugama za marketinšku kampanju u bioskopima Cineplexx za bioskopsku distribuciju nagrađenog filma, kao i 5.000 evra u novcu, a dodeljuje se producentu nagrađenog filma.

Unapređenje programa Open Air Premiere

Program Open Air, jedan od najposećenijih festivalskih programa, prošle godine je podeljen u dve celine - Open Air i Open Air Premiere. Open Air Premiere okuplja najiščekivanija nova ostvarenja sa područja regije, odnosno bivše Jugoslavije, a filmovi se prikazuju na ekskluzivnoj lokaciji – u Letnjem bioskopu Stari Grad, koji je prošle godine tehnički unapređen i čiji je kapacitet dvostruko povećan.

Nova nagrada Sarajevo Film Festivala: Prix Cineplexx Foto: Promo

Kao vodeća bioskopska mreža koja posluje širom jugoistočne Evrope, Cineplexx je prirodan partner nagrade koja slavi izbor publike i podržava distribuciju regionalnih filmova i nakon Festivala. Sarajevo Film Festival i Cineplexx zajedno omogućuju da vrhunski regionalni filmovi dođu do najšire publike.

Reč direktora festivala Jovana Marjanovića

"Ova nagrada filmu donosi mnogo više od novčanog iznosa. Uz priznanje publike, pobednički film dobija snažnu marketinšku podršku za bioskopsku distribuciju u jednoj od najvećih bioskopskih mreža u regiji. Time program Open Air Premiere dobija dodatnu vrednost, a regionalni filmovi konkretnu podršku i nakon završetka Festivala", izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

Tradicija partnerstva i podrška regionalnoj kinematografiji

"Cineplexx je vodeća bioskopska grupacija u jugoistočnoj Evropi. Već dugi niz godina sa ponosom podržavamo Sarajevo Film Festival, jedan od najistaknutijih kulturnih događaja u regiji i filmski festival od velikog umetničkog, ekonomskog i društvenog značaja. Naši bioskopi posvećeni su publici kroz vrhunsku infrastrukturu i raznovrstan filmski program. Stoga nam se čini sasvim prirodnim da sponzorišemo nagradu o kojoj odlučuje publika Festivala, a koja je namenjena regionalnim filmovima. Prix Cineplexx - već se radujemo proslavi prvog dobitnika ove nagrade", izjavio je Kristof Papousek, finansijski direktor, suvlasnik grupacije Cineplexx i ponosni dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 2024. godine.

O grupaciji Cineplexx

Cineplexx je austrijska bioskopska grupacija sa više od sedam decenija iskustva u bioskopskoj industriji, sa jakim lokalnim timovima i stručnjacima zaposlenim u glavnim gradovima Jugoistočne Evrope. Cineplexx mrežu danas čini oko 70 bioskopa u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Metohiji, Grčkoj, Rumuniji i Italiji, sa više od 500 bioskopskih dvorana. 32. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta 2026. godine.

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