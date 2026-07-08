Slušaj vest

Dugo iščekivani fantastični ep "Odiseja" Kristofera Nolana stiže u bioskope sledeće nedelje, a prve reakcije nakon premijere u Londonu najavljuju još jedan veliki rediteljev uspeh. Oni koji su film već pogledali na društvenim mrežama ga opisuju kao "apsolutni trijumf" i delo koje se "obavezno mora pogledati", piše Digital Spy.

Slavni filmaš okupio je zvezdanu glumačku postavu za svoju adaptaciju Homerove temeljne sage, koja prati Odisejevo epsko putovanje kući nakon Trojanskog rata.Ulogu Odiseja preuzeo je Met Dejmon, a pridružuju mu se En Hatavej, Tom Holand, Robert Patinson, Lupita Njongo, Zendeja, Šarliz Teron i Džon Berntal.

Foto: Promo

Prve pohvale kritičara

"Odiseja" je svetsku premijeru imala 6. jula u Londonu, a uoči potpunih recenzija koje se očekuju sledeće nedelje, oni koji su imali priliku da pogledaju film podelili su prve utiske.

"'Odiseja' je zapanjujuća. Krcata je intenzivnim i spektakularnim prizorima, koje često prati muzika koja prodire do kosti, a sve se razvija prema završnom činu koji je ravan svemu što je Nolan dosad snimio", napisao je Ijan Sendvel, filmski urednik portala Digital Spy. "Ljubitelji izvornog dela mogli bi da se zgražavaju nad promenama u adaptaciji, ali kad je reč o celokupnom doživljaju, niko to ne radi kao Nolan."

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Niz pohvala nastavio je Klejton Dejvis iz Variety-ja: "Na svoj epski način, 'Odiseja' deluje kao verzija 'Hamiltona' Kristofera Nolana. Multikulturalna, generacijski raznovrsna glumačka postava nosi ovaj spektakl mačeva i sandala. Met Dejmon predvodi s odlučnošću, dok Tom Holand unosi osećajnost i srce."

S oduševljenjem se složio i Met Neglija s portala NextBestPicture: "Adaptacija 'Odiseje' Kristofera Nolana je epska u najvećoj mogućoj meri, s nekim od najspektakularnijih prizora koje je ikad pokušao da snimi. Reč je o kolosalnom postignuću, čak i za Nolanove standarde."

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

"'Odiseja' Kristofera Nolana apsolutni je trijumf i krunsko filmsko postignuće jednog od najvećih reditelja našeg doba", napisao je Erik Dejvis iz Fandanga i Rotten Tomatoesa, dodavši kako je reč o "filmskom događaju leta koji se ne propušta - a vrlo verovatno i cele godine".

Slično pozitivan bio je i Džeremi Matai sa SlashFilma: "'Odiseja' ima sve što je potrebno. To je 'Deset zapovesti' Kristofera Nolana, film koji se može pohvaliti opsegom i razmerama koje nikada ne narušavaju njegovu intimnost."

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Epsko trajanje

Pre premijere potvrđeno je da "Odiseja" traje prikladno epskih 172 minuta i 23 sekunde, odnosno nešto više od dva sata i 52 minuta. Ipak, to nije najduži Nolanov film jer ta titula i dalje pripada "Openhajmeru" sa svoja tri sata trajanja.

Film "Odiseja" u naše bioskope stiže 16. jula, a karte su već u prodaji!

Video: Premijera filma "Gospodar oluje"