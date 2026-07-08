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Nova sezona serije "Kuća zmaja" donela je brojne zaplete, ali je u Srbiji pažnju publike privuklo nešto sasvim drugo. Korisnici društvenih mreža pronašli su neobičnu sličnost između jednog od glavnih junaka i legendarnog lika iz domaće televizijske produkcije.

Naime, u trećoj sezoni HBO-ovog hita princ Demon Targarjen, kojeg tumači britanski glumac Met Smit, pojavljuje se sa crnim povezom preko oka. Upravo taj detalj bio je dovoljan da na društvenoj mreži "X" krene lavina duhovitih objava.

Foto: HBO / Planet / Profimedia

Mnogi su odmah povukli paralelu sa Bogoljubom Gagićem Čerčilom, nezaboravnim junakom serije "Porodično blago", kojeg je maestralno igrao Danilo Lazović. Njegov zaštitni znak bio je upravo crni povez preko oka, pa su korisnici interneta zaključili da sličnost ne može da prođe neprimećeno.

Danilo Lazović u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/Youtube

Fotografije Meta Smita i Danila Lazovića ubrzo su završile jedna pored druge u brojnim objavama, a poređenje je izazvalo mnoštvo reakcija. Ljubitelji obe serije nastavili su da nižu duhovite komentare i dosetke, pa je spoj svetskog televizijskog hita i domaćeg kultnog klasika postao jedan od zabavnijih trenutaka na društvenim mrežama.

"Svako remek-delo ima svoju jeftinu kopiju", "Znao sam da mi Demon odnekud deluje poznato, isti Čerčil kad krene na ročište", "Siniša Pavić je predvideo 'Kuću zmaja' još pre trideset godina", "Kuća Zmaja iskopirala Čerčila", samo su neki od šaljivih komentara na društvenoj mreži "X".

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