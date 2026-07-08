Slušaj vest

Ostvarenje "Očevina", novi film reditelja Pavela Pavlikovskog (Pawel Pawlikowski), dobitnika nagrade Oskar, otvoriće 32. Sarajevo film festival. Na projekciji povodom otvaranja 14. avgusta, publiku će pozdraviti reditelj, koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o Hladnom ratu.

Foto: GRZYBOWSKA AGATA/Agata GRZYBOWSKA

Film je imao svetsku premijeru na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Kanu, gde je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja.

Radnja filma

Istorijska drama "Očevina" usredsređena je na odnos nobelovca Tomasa Mana (Hanns Zischler) i njegove ćerke Erike (Sandra Hüller), koja je bila glumica, spisateljica i vozačica automobilskih trka. U leto 1949. godine, na vrhuncu Hladnog rata, otac i ćerka kreću na zahtevno i emotivno putovanje crnim Bjuikom koje ih vodi kroz razorenu Nemačku, od Frankfurta pod američkom dominacijom do Vajmara pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući nakon šesnaest godina egzila u SAD, Tomas Man se mora suočiti ne samo sa podeljenom domovinom, nego i sa dubokim rascepom unutar sopstvene porodice.

Foto: Aleksandra Modrzejewska-Mitan



"Čini mi se da film prirodno pripada Sarajevo film festivalu jer je duboko prožet istorijom i sukobima, pojmovima koji su u Bosni i Hercegovini još uvek živi u sećanju. Festival pruža idealan kontekst za njegovo prikazivanje. A moj odnos sa Sarajevo film festivalom seže decenijama unazad", izjavio je Pavlikovski.



Njegov dokumentarni film "Srpska epika" (1992) prikazan je na počecima Sarajevo film festivala. Godinama kasnije, njegovo ostvarenje "Hladni rat" otvorilo je 24. Sarajevo film festival (2018). Naredne, 2019. godine, Pavlikovskom je dodeljeno Počasno Srce Sarajeva, a u sklopu programa "Posvećeno" (Tribute to) prikazana je retrospektiva njegovih filmova.

Foto: Damir Dervišagić



"Ovo je zaista festival koji mi je jako blizak. Izuzetno cenim poseban odnos koji sam u Sarajevu razvio sa Mirom i Jovanom. Povezanost je to sa ljudima koji vole film, ali koji razumeju i istoriju. Čini mi se da moji filmovi, posebno poslednja tri koja su duboko prožeta istorijom, tamo zaista pronalaze svoj prirodan dom. Zato mi je jako drago što se vraćam i posebno me raduje što će upravo ovaj film otvoriti Festival", izjavio je Pavel Pavlikovski, istaknuvši višegodišnju uspešnu saradnju sa osnivačem Sarajevo film festivala Mirsadom Purivatrom i direktorom festivala Jovanom Marjanovićem.