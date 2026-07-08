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Novi dugometražni igrani film reditelja Miroslava Terzića "3 nedelje posle" imao je veoma uspešnu svetsku premijeruu okviru takmičarskog programa 60. Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, jednog od najznačajnijih evropskih filmskih festivala i jedinog festivala A kategorije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Najavljujući film pred publikom u prepunoj sali Grand Hall-a, programski selektor festivala Vojtěch Kočárník istakao je: "3 nedelje posle" je film od kog jednostavno nismo mogli da odvojimo pogled, uprkos izuzetno teškoj temi vršnjačkog nasilja i njegovih mogućih posledica."

Pogledajte u galeriji fotografije sa svetske premijere u Karlovim Varima:

1/18 Vidi galeriju Svetska premijera filma "3 nedelje posle" u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Od istinite tragedije do velikog platna

Branislav Trifunović, glumac i producent filma, obraćajući se publici nakon projekcije, rekao je: "Pre deset godina upoznao sam majku Alekse Jankovića, dečaka čija je priča potresla celu Srbiju. Pozvao sam Snežanu van Houwelingen i rekao joj da moramo da snimimo film o tome. Zatim smo se obratili Vladimiru Arsenijeviću, a potom i Miši Terziću, koji je razvio priču i režirao film. Deset godina kasnije, nadamo se i verujemo da ovaj film može da spase neke mlade živote."

Radnja filma

"3 nedelje posle" prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, "3 nedelje posle" donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

Glavne uloge u filmu tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića.

Branislav Trifunović, Snežanu van Houwelingen i Miroslav Terzić - Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Nagrade i domaća premijera

Producent filma je This and That Productions iz Beograda, a realizovan je uz podršku Filmskog centra Srbije, Cineworld fonda Luksemburga, Nacionalnog filmskog centra Bugarske, Ministarstva kulture Italije, Hrvatskog audiovizuelnog centra i programa Creative Europe MEDIA. Pre svetske premijere u Karlovim Varima, film je već privukao pažnju filmske industrije osvojivši HBO nagradu na CineLink Industry Days programu Sarajevo Film Festivala, jednom od najznačajnijih regionalnih događaja za filmske profesionalce. Uoči svetske premijere objavljeni su i zvanični trejler i poster filma.

Poster potpisuje autorski tim Braća Burazeri, dok je trejler premijerno predstavljen u magazinu The Hollywood Reporter. Domaća premijera filma očekuje se na jesen (od 26. novembra), kada će film stići u bioskope širom Srbije, u distribuciji MegaCom Filma.

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