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Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović potpisali su danas ugovor kojim je Ministarstvo kulture kroz konkurs "Gradovi u fokusu" opredelilo 13 miliona dinara ovoj lokalnoj samoupravi za rekonstrukciju i dogradnju Narodne biblioteke.

Foto: Ministarstvo Kulture

Tom prilikom Selaković je istakao da je nadogradnja i rekonstrukcija objekta Narodne biblioteke prvi veći projekat u oblasti kulturne infrastrukture u opštini Požega tokom prethodnih deset i više godina, a da se ova ustanova po fondu knjiga, broju članova koji je pohode i po broju kulturnih aktivnosti koje se u njoj organizuju,svrstava u red nekoliko veoma ozbiljnih i dobrih narodnih biblioteka širom Srbije.

„Ovaj ugovor je vredan 13 miliona dinara i najvažnije je što će biblioteka dobiti nov i koristan, veoma lepo uređen prostor u koji će moći da se smeste i brojni legati, ali i prostor u kom će postojati više mesta za čitaonicu, odnosno za sve one koji bi tu dolazili da čitaju knjige, da se bave izradom naučnih radova, da proučavaju oblasti od sopstvenog interesovanja ili da se pripremaju za polaganje ispita“, rekao je Selaković.

Poseta Požegi

1/9 Vidi galeriju Selaković u Požegi Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je dodao da je pre potpisivanja ugovora sa opštinskim rukovodstvom održan sastanak o pripremi strateškog plana za razvoj kulturnih i kulturno-turističkih tačaka Požege i poručio da će Ministarstvo kulture podržati opštinu da razvije svoju kulturnu i kulturno-turističku infrastrukturu.