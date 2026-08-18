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Poznata po oštrom jeziku i beskompromisnom pisanju, autorka je u jednoj od svojih skorašnjih kolumni otvoreno govorila o teškoj bolesti, suočavanju sa terminalnom dijagnozom i razmišljanjima o sopstvenom životu. Rudan boluje od raka žučnih kanala. Njene reči su brzo odjeknule kod čitalaca, jer je ovog puta pisala o jednoj od svojih najličnijih tema – trenutku kada je od lekara čula koliko joj je vremena, po njihovoj proceni, ostalo.

Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Lekari su joj dali sumornu prognozu

U tekstu je književnica opisala razgovor sa lekarima u Zagrebu koji su joj, kako kaže, rekli da joj je ostalo samo nekoliko meseci života. Iako je bila reč o šokantnim informacijama, Rudan je smatrala da takva otvorenost lekara može imati i drugu stranu – daje čoveku vremena da razmisli i pripremi se za ono što dolazi.

"U Zagrebu su mi rekli tri meseca. To su podaci. Tako treba razgovarati sa pacijentima. Za tri meseca možete se organizovati i suočiti se sa onim što dolazi", napisala je.

Bolest menja pogled na život

U svojoj kolumni, autorka naglašava da joj je takva prognoza otvorila prostor da duboko preispita sopstveni život i odnose sa ljudima oko sebe. Kako kaže, suočavanje sa mogućim krajem često natera čoveka da stvari vidi iz potpuno drugačije perspektive. Takođe je naglasila da teški trenuci otkrivaju ko su ljudi koji ostaju sa nama kada je najteže, dok mnoge svakodnevne brige odjednom postaju potpuno nevažne.

Razgovori sa decom koji su je potresli

U tekstu, Rudan je posebno opisala razgovore koje je vodila sa članovima porodice nakon što je saznala za dijagnozu.

Vedrana Rudan Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jedan razgovor sa sinom, kaže, duboko ju je potresao, jer ju je pitao kako će porodica dalje.

"Imate još tri meseca…" "Mama", rekao mi je sin, "kako ćemo podići troje dece? Svet je poludeo. Sestra nema dece, imaju stan, nema nikakve potrebe da dobije ni komad kuće…" Podivljala sam. "Zašto imaš troje dece? Ko ti ih je uvalio? Ona je moje dete, tu je i tata. Kuća jeste moja starina ali tvoj otac i ja u nju zajedno ulažemo već četrdeset godina…" Nije uspio sakriti tipični, podrugljivi osmeh. Znate već, budalo stara, jedina si u gradu koja ne znaš. Odlučila sam. Nećeš dobiti ni komadić kuće, a nećeš mi doći na sahranu ni ti ni njeno troje dece. Neka im kuću ostavi otac.

Posebno snažan utisak ostavio je i razgovor sa ćerkom, koji je, kako kaže, promenio njen pogled na mnoge stvari.

"Razgovarala sam sa kćerkom. Sve je znala. 'Čitav moj život je laž, laž', vrištala sam. 'Stara, svačiji je život laž, da nije sve bi nas istina pobila u dvadesetoj.' Dakle tako. Da se svo ovo sra**e nije odužilo ja bih umrla u miru i spokoju ispraćena kuknjavom svojih najdražih. Ovako ću na svom pogrebu biti samo ja u pratnji sebe.", zaključila je Vedrana Rudan na kraju.

Biografija

Vedrana Rudan decenijama je bila jedno od najprepoznatljivijih i najprovokativnijih imena književne i javne scene regiona. Ova hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja bila je poznata po tome što je bez zadrške govorila o temama o kojima su mnogi nerado pričali – od ljubavi, braka i seksa, preko majčinstva i starenja, do bolesti, politike i smrti.

Vedrana Rudan Foto: Zorana Mandic/ATAImages

Rođena je 1949. godine u Opatiji. Novinarstvom se bavila godinama, a književnu karijeru izgradila je upečatljivim stilom u kom su se preplitali crni humor, ironija, bes, iskrenost i brutalna direktnost. Njene knjige često su izazivale burne reakcije, ali je upravo zahvaljujući tome okupila veliki broj odanih čitalaca.

Među njenim najzapaženijim delima izdvajaju se "Uho, grlo, nož", "Ljubav na posljednji pogled", "Dabogda te majka rodila", "Crnci u Firenci", "U zemlji krvi i idiota", "Zašto psujem" i "Muškarac u grlu".

Privatan život

Iza njene javne ličnosti nalazio se život koji nije bio pošteđen teških iskustava. Udavala se dva puta, a iz prvog braka rodila je dvoje dece, ćerku Asju i sina Slavena. O prvom braku govorila je izuzetno otvoreno, dok je u svojim napisima i javnim istupima opisivala i iskustva nasilja koja je, prema sopstvenim svedočenjima, preživela u tom odnosu. Takva iskustva kasnije su postala okosnica tema kojima se bavila u svojim knjigama i kolumnama.

Vedrana Rudan Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Nakon razvoda započela je vezu sa advokatom Ljubišom Drageljevićem, koji je bio osam godina mlađi od nje. Njihova ljubavna priča počela je dok je još bila u prvom braku, da bi se nakon razvoda i venčali. Za razliku od uobičajenih priča o ljubavi, o svom drugom braku govorila je na njoj svojstven način – bez ulepšavanja i sa obiljem humora. Njihov odnos često je prikazivala kao zajednicu dvoje ljudi koji su uspeli da pronađu zajednički jezik i prolaze kroz život uprkos razlikama i godinama.

Nije se ustručavala da govori ni o temama koje su se tradicionalno smatrale "neprikladnim" za ženu njenih godina – o seksualnosti, telu, menopauzi, ljubavi i odnosima prema muškarcima.

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