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Organizatori Međunarodnog filmskog festivala u Nišu oglasili su se zvaničnim saopštenjem kako bi stali na put netačnim navodima koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama. Povod za reakciju bile su tvrdnje u vezi sa dolaskom slavnog holivudskog glumcaŽan-Kloda Van Dama i navodnog honorara za njegovo gostovanje na ovoj manifestaciji.

Zvanični stav organizacije o gostovanju Žan-Kloda Van Dama

U tekstu objavljenom na njihovom zvaničnom Instagram profilu, čelnici festivala detaljno su pojasnili sve okolnosti oko potencijalnog učešća poznatog glumca na festivalu na jugu Srbije, posebno se osvrnuvši na finansijske detalje i pitanje isplate novčanih sredstava. Zvanične informacije i celokupno saopštenje prenosimo u potpunosti u nastavku.

"Poslednjih dana u javnosti i na društvenim mrežama pojavile su se različite neistinite tvrdnje o Međunarodnom filmskom festivalu - Niš. Želimo da ukažemo na činjenice:

1. Glumac Žan-Klod Van Dam došao je na Međunarodni filmski festival - Niš kao prijatelj festivala bez finansijske nadoknade - honorara. Njegov dolazak je prilika da niška publika pozdravi jednu od velikih zvezda svetskog filma, čoveka koji je mnoge generacije inspirisao da treniraju borilačke veštine, rade na sebi i veruju da mogu više. Želja festivala je da Niš, pored domaćeg filma i naših glumaca, bude mesto na kojem publika ima priliku da pogleda i strane filmske premijere i pozdravi velika imena svetske kinematografije.

2. Na zidinama niške tvrđave za potrebe Međunarodnog filmskog festivala nije napravljena ni jedna nova rupa. Promotivni elementi postavljeni su na identične tiplove i postojeće rupe koje su korišćene i predhodnih godina, ispred JKP "Mediana".

3. Budžet koji grad Niš izdvaja za Međunarodni filmski festival - Niš nije uvećan za ovu godinu i identičan je kao za prošlogodišnje izdanje festivala. Kako je reč o javnim sredstvima svi podaci o finansiranju su javno dostupni. Sa raspoloživim sredstvima trudimo se da Nišu donesemo kvalitetan program kakav grad Niš i njegova publika zaslužuju.

4. Tvrđava nije samo mesto na kojem se festival održava – ona je jedan od simbola Niša i mesto za koje generacije publike vezuju svoje uspomene na film, glumce i letnje večeri pod zvezdama. Njeno očuvanje mora biti jednako važno kao i događaji koje na njoj stvaramo.

Žan Klod van Dam Foto: Kurir.rs/M.S.

5. Grad je želeo dogovor i da se tradicija Filmskih susreta nastavi. Udruženju glumaca ponuđeni su novac, tvrđava i svi potrebni uslovi za organizaciju. Traženo je da se poštuje statut i način organizacije koji postoji gotovo šest decenija. Udruženje to nije prihvatilo i odlučilo je da samostalno organizuje svoju manifestaciju. Ne može se 59 godina poštovati statut, a onda, kada se ne dobije ono što se želi, pravila jednostavno proglasiti nevažećim. Ne mogu se Filmski susreti jednostrano prisvojiti. Jedan suosnivač ne može sam organizovati zajedničku manifestaciju i nazvati je Filmskim susretima.

6. Grad, međutim, nije želeo da zbog toga Niš ovog leta ostane bez filma i bez velikog događaja na tvrđavi. Zato je organizovao Međunarodni filmski festival Niš, u novom formatu i sa novim sadržajem. Dakle, grad nije "ugasio" Filmske susrete. Grad je bio spreman da ih održi. Dogovor nije prihvaćen sa druge strane. Zato se odgovornost za to što ove godine nema Filmskih susreta kakve Niš poznaje 59 godina ne može prebacivati na grad i Niški kulturni centar. Ko je odbio ponuđeni dogovor, uslove i zajedničku organizaciju – neka objasni građanima zašto ove godine nema Filmskih susreta.

Žan Klod Van Dam Foto: Jakub Stadler / MFDNES + LN / Profimedia

7. Otvoreni smo za kritiku i različita mišljenja, ali očekujemo da se javna komunikacija zasniva na činjenicama. A iznad svega, želimo da govorimo o onome zbog čega smo ovde – o filmu, glumcima i publici. Hvala Nišlijama i svim gostima festivala koji dolaze na tvrđavu, gledaju filmove, dočekuju glumce aplauzom i zajedno sa nama stvaraju nove filmske uspomene. Festival postoji zbog vas, publike.

8. Međunarodni filmski festival - Niš ne deli umetnike niti publiku prema političkim, ličnim ili bilo kojim drugim stavovima. Festival treba da bude mesto na kojem se susreću različiti ljudi i generacije ali ih povezuje ista stvar – ljubav prema filmu. Na našoj sceni dobrodošli su svi umetnici. U našoj publici dobrodošao je svako ko voli film a posebno mesto pripada i našim najmlađima, kojima je namenjen raznovrsan dečji program. Ne delimo glumce. Ne delimo publiku. Film treba da nas okuplja a ne da nas deli", navodi se u saopštenju.

Pogledajte video: Žan Klod Van Dam obratio se publici u Nišu