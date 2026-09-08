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Leto je za Malo pozorište „Duško Radović“ bilo u znaku regionalnih gostovanja. Letnja turneja započeta je učešćem predstave „Tesla“ na 34. Međunarodnom festivalu za djecu u Kotoru, gde je predstava osvojila dve nagrade.

Petru Lazareviću pripala je nagrada za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu Tesle, dok je Srđan Marković nagrađen za autorski rad za muziku u predstavi. Ovo je ujedno sedmo priznanje koje je „Tesla“, autorski projekat Ivana Baletića, osvojio na tri zasebna festivala.

„Ostrvo sa blagom“ Kokana Mladenovića, u koprodukciji sa Festivalom „Budva Grad teatar“, izvedeno je u okviru 39. Barskog ljetopisa, a zatim i u Budvi, u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala „Grad teatar“. Predstava je prošle godine premijerno izvedena upravo u Budvi, na sceni Između crkava, pa je ovogodišnje gostovanje bilo još jedan susret predstave sa prostorom u kojem je započela svoj festivalski život.

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

Gostovanja su završena u Kopru, gde je „Radović“ izveo „Teslu“ u okviru saradnje sa Gledališčem Koper – Teatro Capodistria. Koparsko pozorište prethodno je gostovalo u Beogradu na sceni „Radovića“, gde je publici predstavilo predstave „Indijanac hoće u Bronks“ i „Pinokio“, čime je saradnja dva pozorišta nastavljena kroz razmenu predstava i umetničkih iskustava.

Povodom gostovanja predstave „Ostrvo sa blagom“, glumica Olivera Bacić, koja tumači lik Džim Hokins, nakon barskog izvođenja govorila je upravo o susretu sa decom i o vrednostima koje predstava želi da im prenese:

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

„Iako su interesovanja dece danas mnogo više usmerena ka virtuelnom svetu, oni zaista umeju da prepoznaju prave vrednosti kao što su ljubav, prijateljstvo, požrtvovanje i odanost.“

RTCG je u izveštaju sa gostovanja u Budvi posebno izdvojio dinamičan ritam predstave, muziku, vizuelni jezik i kolektivnu igru ansambla. Nenad Radović govorio je o posebnosti izvođenja na prostoru u kojem je predstava, kako kaže, „prodisala“.

Regionalna gostovanja tako su otvorila sezonu za „Radović“ pred novim publikama i na različitim festivalskim scenamaod Kotora i Bara, preko Budve do Kopra. Sada se pozorište vraća svojoj matičnoj sceni i otvara novu sezonu, sa novim predstavama, novim vizuelnim identitetom Scene za decu i kampanjom „Koliko je Malo veliko?“

Foto: Malo Pozorište Duško Radović

Koliko je Malo veliko?

Posle tri regionalna gostovanja, „Radović“ se vraća na Tašmajdan i novu sezonu otvara pitanjem koje je ujedno i njen moto: koliko je Malo veliko?

Scena za decu u novu sezonu ulazi sa novim vizuelnim identitetom, ali sa istom idejom da pozorište za decu ne mora da bude ni slatko ni jednostavno. Može da bude duhovito, neobično, ozbiljno, pomalo ludo i dovoljno hrabro da postavlja pitanja koja decu zaista zanimaju.

Nova sezona donosi teme poput bakterija, onih loših ali i onih dobrih, pitanja šta znači kuća i dom, kao i pogleda ka svemiru i najdubljem mraku. Biće prostora i za pokušaj da naučimo da letimo.

Prva predstava na Sceni za decu je „Ostrvo sa blagom“ u režiji Kokana Mladenovića koja će biti izvedena 12. septembra u 17 časova, a 13. septembra u 12 časova „Kameni cvet“ u režiji N. Milivojevića. Slede „Mala Frida“ (19. septembar), „Arči i Dora“ (20. septembar), kao i „Bajka o tihom princu i tužnoj princezi“ (26. i 27. septembar).

Večernja scena „Radović“ sezonu počinje 21. septembra u 20 časova predstavom „Ako pčele nestanu sa lica zemlje“ u režiji A. Suše, dok je 22. septembra na programu „Sjaj zvezda na plafonu“ u režiji D. Kecojevića. Početkom oktobra na programu je premijera predstave „Baal“, u režiji Primoža Ekarta, koja će biti izvedena 1. oktobra dok je prva repriza zakazana za 2. oktobar.

U novembru stiže nova premijere na Sceni za decu „Bljak“, a u januaru se otvaraju vrata i „Ježeve kućice“.