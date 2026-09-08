Održana svečana premijera filma “Čuvar ikone Svetog Đorđa":Radoš Bajić ruku pod ruku sa mladom glumicom
Svečana premijera filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa" u centru srpske prestonice. Producent filma i nosilac jedne od uloga Radoš Bajić među prvima se pojavio na crvenom tepihu, a došao je ruku pod ruku sa glumicom Mionom Marković koja je inače i zvezda ovog ostvarenja.
Pevač Sergej Ćetković je bio dobro raspoložen večeras na događaju, a pozirao je pripadnicima sedme sile sa suprugom Kristinom.
Jelena Bajić Jočić, režiserka ostvarenja, bila je na crvenom tepihu sa mužem.
Aleksandar Filimonović i Aleksandar Đurica su, takođe, među glumačkom ekipom filma, koja slavi početak emotivanja ostvarenja u biskopima širom države.
O čemu se radi u filmu?
radnja filma "Čuvar ikone svetog Đorđa" smeštena je u savremeni trenutak, na jug Srbije i prati Stanoja, stamenog seljaka, koji odbija da napusti svoju pradedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Dok se brine o svom bolesnom ocu, Stanoja progoni albanska banda koja ga zastrašuje i pokušava da ga natera da proda svoje domaćinstvo.
Nakon tragične noći u kojoj greškom ubija medveda koji je pod zaštitom države, Stanoje iznenada postaje odmetnik, gonjen od strane istog onog sistema koji ne uspeva da ga zaštiti. Progonjen i od razbojnika i od policije, primoran je da se suoči sa nemogućim izborom: predaja ili opstanak. Jedino Sonja, mlada policijska inspektorka, počinje da uviđa da je prava žrtva zlostavljanja, nasilja i korupcije upravo Stanoje.
(Kurir.rs/Blic)