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Svečana premijera filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa" u centru srpske prestonice. Producent filma i nosilac jedne od uloga Radoš Bajić među prvima se pojavio na crvenom tepihu, a došao je ruku pod ruku sa glumicom Mionom Marković koja je inače i zvezda ovog ostvarenja.

Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Pevač Sergej Ćetković je bio dobro raspoložen večeras na događaju, a pozirao je pripadnicima sedme sile sa suprugom Kristinom.

Jelena Bajić Jočić, režiserka ostvarenja, bila je na crvenom tepihu sa mužem.

Aleksandar Filimonović i Aleksandar Đurica su, takođe, među glumačkom ekipom filma, koja slavi početak emotivanja ostvarenja u biskopima širom države.

Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

O čemu se radi u filmu?

radnja filma "Čuvar ikone svetog Đorđa" smeštena je u savremeni trenutak, na jug Srbije i prati Stanoja, stamenog seljaka, koji odbija da napusti svoju pradedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Dok se brine o svom bolesnom ocu, Stanoja progoni albanska banda koja ga zastrašuje i pokušava da ga natera da proda svoje domaćinstvo.

Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Nakon tragične noći u kojoj greškom ubija medveda koji je pod zaštitom države, Stanoje iznenada postaje odmetnik, gonjen od strane istog onog sistema koji ne uspeva da ga zaštiti. Progonjen i od razbojnika i od policije, primoran je da se suoči sa nemogućim izborom: predaja ili opstanak. Jedino Sonja, mlada policijska inspektorka, počinje da uviđa da je prava žrtva zlostavljanja, nasilja i korupcije upravo Stanoje.

(Kurir.rs/Blic)