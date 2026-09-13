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Proslavljeni kompozitor Kornelije Kovač preminuo je na današnji dan, 13. septembra 2022. godine, a njegov doprinos srpskoj i jugoslovenskoj kulturi je večan. Kada nas je napustio, imao je 80 godina.

Mesec dana nakon što je preminuo, medijima je otvorila dušu njegova neutešna supruga Snežana, koja je govorila o njegovim poslednjim danima.

- Ne znam da li je bilo suđeno da završi na ovakav način. Još ne verujem da ga nema. Beskrajno mi je zbog toga žao jer je bio veliki borac, čak i u bolesti - priča Snežana za magazin Gloria.

Foto: Printscreen Instagram

- Mnogo je voleo život i radovao se svakom danu. Nije mi jasno kako je dobio koronavirus kad smo se, otkako je počela pandemija, veoma čuvali. On posebno, čak ni đubre nije išao da baci bez zaštitne maske. Izbegavali smo gužve i veće skupove upravo iz tog razloga. Kad sam u januaru dobila koronu, spavao je sa mnom u istoj sobi, nije želeo da se razdvajamo i ništa mu se nije dogodilo - ispričala je udovica Kornelija Kovača.

Kako je tada rekla, sa voljenim nije stigla ni da se pozdravi.

Foto: Damir Dervišagić

- Dve i po nedelje proveo je u kovid-bolnici u Batajnici i čak nije bio na kiseoničkoj potpori. U međuvremenu, zarazio se bolničkom bakterijom klostridijom. Iz Batajnice smo ga prebacili u jednu privatnu kliniku, počeo je da se oporavlja i ponadala sam se da će se izboriti. Lavovska borba lekara, koji su davali sve od sebe, bila je uzaludna, preminuo je posle sedam dana, rano ujutru 13. septembra. Nisam uspela ni da se oprostim sa njim. Trebalo je toga dana da odem na intenzivnu negu, a dan ranije razgovarali smo preko video-poziva, rekla sam mu da ću sutradan doći da ga obiđem i odgovorio mi je slabim glasom: "Obavezno". Bio je to naš poslednji razgovor - rekla je Snežana za magazin Gloria.

Ko je bio Kornelije Kovač

Kornelije Bata Kovač rođen je samo nekoliko minuta uoči Nove 1942. godine u Nišu, gde je živeo sve do 1946. godine, kada se s roditeljima preselio u Suboticu, rodni grad svog oca.

U galeriji pogledajte fotografije sa sahrane Kornelija Kovača:

1/16 Vidi galeriju SAHRANJEN KORNELIJE KOVAČ: Ćerke UPLAKANE, ispraćen bez GOVORA UZ APLAUZ, a Aleksandra i Kristina nisu se ni POGLEDALE! (FOTO) Foto: Nenad Kostić

Njegov deda Kornel Kovač bio je muzičar, radio je i kao dirigent u Subotičkoj operi, otac Josip je svirao u Subotičkoj filharmoniji i sa orkestrom Univerzal otkrivao džez, a bavio se i komponovanjem.

Okružen instrumentima, Kornelije i njegov brat Mihajlo (svojevremeno je bio član grupe Delfini, kasnije se posvetio TV novinarstvu a od 2001. godine je bio ambasador Jugoslavije u Austriji), vrlo rano su se zainteresovali za muziku, pohađali su nižu muzičku školu, odsek klavir.

Pored klasičnog muzičkog obrazovanja Kornelije Kovač posvećuje mnogo vremena džez i rok muzici. Prvu kompoziciju pod nazivom "Pusti trotoari" Kovač komponuje već sa četrnaest godina – 1956. godine. Prvi javni nastup mladi Kovač je imao u subotičkoj gimnaziji, koju je pohađao na tada popularnim popodnevnim čajankama.

Foto: Printscreen/RTS

Karijeru profesionalnog muzičara počinje 1961. godine kada formira svoju prvu grupu – "BKB" u Sarajevu, koja postaje uvaženi džez trio tog vremena. Godine 1963. sa ovom grupom nastupa na YU džez festivalu na Bledu u Sloveniji.

Autor je nekih od najvećih hitova Zdravka Čolića, ali i drugih velikih imena jugoslovenske scene. Pisao je za svoju Korni grupu, na desetine drugih pevača, ali i muziku za film, pozorište, brojne TV emisije...

Posle godina u kojima je vodio različite orkestre u Bosni, Kornelije Kovač se pridružuje najpopularnijoj sarajevskoj pop grupi "Indeksi". Sa njima nastupa na dva meseca dugoj turneji po Rusiji. Posle ovog velikog profesionalnog iskustva, 1968. godine kada se doselio u Beograd, Kornelije Kovač osniva jednu od najznačajnijih jugoslovenskih grupa svih vremena – "Korni grupu".

Foto: Printscreen/RTS

Sa "Korni grupom" nastupa na brojnim muzičkim festivalima u bivšoj Jugoslaviji i Evropi, među kojima od posebnog značaja ima učešće na "Opatijskom festivalu" 1974. Pobeda "Korni grupe" u Opatiji, obezbedila im je učešće na "Pesmi Evrovizije" te godine u Brajtonu. Plasirali su se na 12. mesto, a kasnije te godine Kornelije Kovač odlučuje da grupa prestane sa radom.

Od tada Kornelije Kovač počinje uspešnu solo karijeru. Godine 1980. se seli u Veliku Britaniju, gde sarađuje na mnogim muzičkim projektima i sa zvezdama britanske pop i rok scene kao što su Berni Marsden, gitarista grupe "Vajt Snejk", Hans Cimer, Pol Džons, bivši pevač grupe "Manfred man" i dr. Kornelije Kovač piše muziku za pozorište, film i televiziju.

U galeriji pogledajte još fotografija sa sahrane Kornelija Kovača:

1/16 Vidi galeriju SAHRANJEN KORNELIJE KOVAČ: Ćerke UPLAKANE, ispraćen bez GOVORA UZ APLAUZ, a Aleksandra i Kristina nisu se ni POGLEDALE! (FOTO) Foto: Nenad Kostić

Kao kompozitor pop i rok muzike izuzetno je uspešan. Njegove kompozicije objavljuju na brojnim LP pločama u nekadašnjoj Jugoslaviji, Španiji, Francuskoj, SAD, Holandiji, Švedskoj, Finskoj, Norveškoj, Grčkoj itd. Mnoge od njih su sa prefiksom "zlatna" ili "platinasta" ploča u Jugoslaviji.

U mnogim muzičkim projektima u Španiji od 1979. godine Kornelije Kovač se pojavljuje kao producent, kompozitor ili aranžer. Sarađuje sa mnogim TV stanicama u Španiji kao što su TELE 5 (muzički je producent Talije, zvezde Tele 5), Antena 3 (muzički direktor popularnog TV šoua "De Tu, A Tu").

Foto: Nenad Kostić

Takođe, Kornelije Kovač provodi godinu dana kao klavijaturista popularnog španskog Caco Senante Salsa benda). Za C.E.A.R. izdaje humanitarni disk za pomoć deci u Bosni i Hercegovini za vreme rata devedesetih godina. U tu akciju uključuju se brojne javne ličnosti, među kojima i tadašnji predsednik Španije, Felipe Gonzales.

Po povratku u Jugoslaviju, okuplja stare i nove muzičke zvezde i u sopstvenom muzičkom studiju nastavlja sa aktivnim radom na mnogim muzičkim projektima.

Napisao je tri knjige sa muzičkom tematikom: "Tamne dirke" (2003), "Falko i druge priče" (2007) i "Fusnota" (2010).

Otac je tri kćerke - Aleksandre, Kristrine i Anje iz braka sa pokojnom prvom suprugom Spomenkom.

Sa drugom suprugom Snežanom venčao se na Mladence, 22. marta 2014. godine. Mada je Bata Kovač želeo da se to desi i ranije, Snežana je molila da je sačeka dok njena deca ne postanu zreli ljudi. Kad joj je sin upisao fakultet, a ćerka završila studije, došao je trenutak i za taj svečani čin, prenosi Gradsubotica.

Video: Aplauz za Kornelija Kovača na njegovoj sahrani