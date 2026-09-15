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Da je život krenuo drugim putem, Sonja Savić bi 15. septembra napunila 65 godina. Jedna od najoriginalnijih i najtalentovanijih glumica jugoslovenskog filma preminula je 23. septembra 2008, svega nekoliko dana nakon 47. rođendana, ostavivši iza sebe uloge koje ni gotovo dve decenije kasnije nisu izgubile snagu.

Bila je drugačija i kada to nije bilo poželjno, svoja u vremenu kada se od glumica često očekivalo da se uklope u unapred zadate kalupe. Na filmu je delovala krhko i buntovno u isto vreme, a privatno je ostala snažno vezana za kraj iz kojeg je potekla.

Pogledajte u galeriji fotografije Sonje Savić iz brojnih filmova:

1/7 Vidi galeriju Sonja Savić u mladosti Foto: Printscreen/Youtube, Ustupljene fotografije, Jugoslovenska Kinoteka

Iako je njen život bio vezan za Beograd, filmske setove i umetničku scenu nekadašnje Jugoslavije, Sonja nikada nije zaboravila Donju Gorevnicu kod Čačka. Upravo tamo danas počiva, uz svoje roditelje i pretke, a tamo se nalazi i kuća koju je njena majka želela da zauvek sačuva kao mesto posvećeno ćerkinom radu.

Majka čekala da joj se javi u snu

Smrt Sonje Savić ostavila je ogromnu prazninu na domaćoj umetničkoj sceni, ali je najveći bol nosila njena majka Mikaina, koja je godinama nakon ćerkinog odlaska otvoreno govorila o tome koliko joj nedostaje.

U jednom od svojih najemotivnijih javnih obraćanja Mikaina je opisala kako izgleda život majke koja je ostala bez jedinog deteta i priznala da je samo želela da joj se Sonja makar jednom pojavi u snu.

Pogleadjte u galeriji footgrafije Sonje Savić koja je samo jednom obukla venčanicu i to u kultnom filmu:

1/5 Vidi galeriju Sonja Savić u venčanici u filmu Sekula i njegove žene Foto: Printscreen/Youtube

„Šta joj kažem? Da nema zaborava, da je želim, molim je da se javi u san da je pomilujem, poljubim, da je zagrlim... Nemam više nikoga.“

Mikaina je često odlazila na ćerkin grob, dok je utehu nalazila u njenim filmovima, nagradama i svemu što je Sonja ostavila iza sebe. Posebno mesto u njenim sećanjima imao je porodični dom u Donjoj Gorevnici kod Čačka, gde je Sonja rado dolazila.

„Tu je njeno omiljeno drvo. Nikad nije došla da se nije prekrstila i poljubila tri puta drvo. I stalno je molila: ‘Nemojte mi seći hrast’.“

„Sonjino znanje i njene sposobnosti brzo odoše pod zemlju“

Majka slavne glumice bila je ponosna na sve što je Sonja postigla tokom karijere. Radovala se njenim ulogama, nagradama i priznanjima, ali je iza tog ponosa uvek stajala i bol zbog prerano prekinutog života.

Sonja Savić u filmu Virutelna stvarnost Foto: Printscreen/Youtube

„Radovala se majka svemu, nagradama... Sonjino znanje i njene sposobnosti brzo odoše pod zemlju.“

Majka govorila i o pričama nakon Sonjine smrti

Posle smrti Sonje Savić u javnosti su se pojavile različite informacije o okolnostima njenog odlaska. Naširoko se pisalo da su u njenom stanu pronađeni špricevi. Mikaina je tada govorila da o svemu što se pisalo nije imala saznanja.

majka Sonje Savić Foto: Printscreen

„To što hoćete da me pitate, ja o tome ništa nisam znala. Mene su novinari prijatno iznenadili sa tim vestima, pod navodnicima... Ona je verovatno pila neke tablete, ali ja nemam pojma.“

Sonja počiva uz svoje najbliže

Sonja Savić sahranjena je u Donjoj Gorevnici, na starom seoskom groblju, u porodičnoj grobnici pored svojih najbližih. Iako je do groblja teže doći i mesto nema raskoš kakva često prati grobove slavnih ljudi, Sonjino počivalište se održava i redovno posećuje.

Pogledajte u galeriji kako izgleda grob Sonje Savić:

1/8 Vidi galeriju Sonja Savić sahranjena je u svom rodnom selu Donja Gorevnica nedaleko od Čačka Foto: Kurir

Na njenom grobu nalaze se fotografije glumice, a jedan od najupečatljivijih detalja jeste citat iz pesme Arsena Dedića „Ofelija“.

„Sada ležiš na dnu vode, iznad tebe šaš i trava, kao leptir koji ode, kao dete koje spava dok te ljulja val za valom, sanjamo da si nam još živa.“

Majka nije želela da Sonjina zaostavština bude rasuta

Mikaina je pred kraj života pokušala da uradi još jednu važnu stvar za ćerku.

Nije želela da porodična imovina, Sonjini predmeti, fotografije, knjige, umetnički radovi i uspomene jednog dana budu rasuti, prodati ili završе kod različitih naslednika. Njena želja bila je da porodično imanje u Donjoj Gorevnici bude sačuvano i pretvoreno u mesto posvećeno Sonjinom radu.

Sonja Savić Foto: Printscreen YouTube

Protokol sa Gradom Čačkom potpisan je 2011. godine, a upravljanje imanjem povereno je Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“. Ideja je bila da kuća ne postane samo klasična spomen-soba, već prostor koji bi nastavio da živi kroz umetnost.

U njoj je trebalo da se neguju alternativni film, video, pozorište, muzika i savremeni umetnički izrazi, upravo oblasti kojima je Sonja bila okrenuta i izvan svojih najpoznatijih glumačkih uloga.

Kuća je nekoliko godina bila otvorena za posetioce

Jedna prostorija porodične kuće uređena je kao izložbeni prostor, pa su posetioci od 2013. do 2018. godine, uz prethodnu najavu, mogli da vide deo Sonjine zaostavštine. Tu su čuvani lični predmeti, fotografije, knjige, dokumentacija i umetnički radovi.

Međutim, nakon smrti Mikaine Savić situacija se zakomplikovala.

Mira Banjac i Sonja Savić u filmu Balkanski špijun Foto: Printscreen YouTube

Deo rodbine sa Sonjine očeve strane osporio je testament, a sudski spor nije se odnosio samo na kuću, već i na zemljište koje je pripadalo porodici.

Zbog spora legat godinama bio zatvoren

Dok je trajala ostavinska rasprava, prostor nije mogao normalno da se koristi. Spomen-soba je zatvorena, a ljudi zaduženi za Sonjinu umetničku zaostavštinu nisu mogli slobodno da ulaze u sve prostorije.

– Rođaci su osporili taj testament i ceo slučaj je od tada pred sudom. Osim što spomen-soba nije u funkciji, mi nismo imali pravo da uđemo u te prostorije – govorio je tada Predrag Živković, kustos projekta „Sonjin septembar“.

Iza zatvorenih vrata ostajale su fotografije, filmske trake, garderoba, knjige, kutije sa dokumentacijom i nedovršeni radovi. Tako je kuća koju je Sonjina majka zamišljala kao živ umetnički prostor godinama bila praktično pod ključem.

Pogledajte u galeriji kako izgleda porodična kuća Sonje Savić:

1/17 Vidi galeriju Porodična kuća glumice Sonje Savić u Čačku Foto: Kurir

Majčina želja ipak je ispunjena

Ostavinski spor završen je 2023. godine. Grad Čačak postao je vlasnik imanja, čime je na kraju ispunjena želja Mikaine Savić, dok je Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ omogućeno da nastavi da brine o umetničkoj zaostavštini slavne glumice.

Time je završena dugogodišnja pravna borba, ali je ostao još jedan problem - stanje samog objekta.

Kuća i okolno zemljište zahtevali su ozbiljniju obnovu kako bi prostor ponovo mogao da primi posetioce i umetnike.

Plan je bio da na imanju bude razvijen multimedijalni centar „Sonja Savić“, prostor posvećen filmu, videu, alternativnom pozorištu i savremenoj umetnosti.

Video: Čačak ne zaboravlja Sonju Savić