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Najznačajnije priznanje Radio BeogradaZlatni mikrofon za ovu godinu dodeljeno je nedavno, i to Momčilu Bajagiću Bajagiza dugogodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Jedan od najpoznatijih autora i izvođača domaće rok scene, čiji je prvi album objavljen za PGP RTS, po uručenju nagrade uz pratnju Big benda RTS izveo je svoje hitove "Dobro jutro, džezeri" i "Ti se ljubiš", a potom je za Kurir govorio o priznanju koje ga je posebno obradovalo, novim pesmama, koncertima i planovima.

Foto: Damir Dervišagić



Koliko vam znači Zlatni mikrofon Radio Beograda?

- Stvarno dugo sarađujem s Radio Beogradom, još iz vremena kad sam svirao u Ribljoj čorbi. Kad izračunam, to je više od 50 godina, a sa Instruktorima skoro 40. Ta saradnja je oduvek bila na obostrano zadovoljstvo. Zlatni mikrofon je jedno lepo priznanje. Ima mnogo ljudi koji su ga zaslužili, ove godine je pripao meni i zahvalan sam na tome.

Na čemu trenutno radite?

- Radim na novim pesmama. Uskoro imamo koncert u Parizu, a zatim 22. i 23. oktobra nastupamo u Sava centru. Prvi koncert je rasprodat, drugi je gotovo pun, pa ćemo najverovatnije otvoriti i treći termin, 24. oktobra.

Šta publika može da očekuje od tih koncerata?

- Neće biti akustični, ali će atmosfera biti intimnija nego na Ušću. Tamo mora da bude pravi rok spektakl, a u Sava centru ćemo imati gudače, prateće vokale i drugačiji zvuk. Biće to koncerti sa mnogo više emocije.

Nova nagrada u rukama Bajage

1/9 Vidi galeriju Bajaga sa nagradom Zlatni mikfofon Foto: Damir Dervišagić



Da li ćete izvesti i neke pesme koje publika nema često priliku da čuje uživo?

- Sigurno će biti i takvih pesama.

Nedavno je izveden i mjuzikl "Sa druge strane jastuka", s vašom muzikom, u Sava centru. Kakvi su utisci?

- Veoma sam zadovoljan. Mislim da je ljudima iz Pozorišta na Terazijama to bio veliki izazov, jer oni igraju pred oko 470 gledalaca, a ovde je bilo oko 4.000 ljudi. Bina je ogromna, ali su se svi odlično snašli. Publika je divno reagovala i baš mi je drago što je sve tako ispalo.

Foto: vladimir opsenica/© 2020 ph: vladimir opsenica



Malo ljudi zna da pored pisanja tekstova uspešno radite i filmsku muziku.

- Trenutno pravim muziku za seriju "Vatrogasci", koju radi Dejan Karaklajić. Pripremam i nove pesme. Imam ih dosta, samo još nisam odlučio kad ću ući u studio da ih snimim.

Šta vas danas najviše inspiriše?

- Celo leto smo radili, posle je bilo malo vremena za odmor. U suštini, najviše me inspiriše muzika. Time se bavim i to me i dalje pokreće.

Možete li da nam otkrijete makar jedan stih nove pesme?

- Ne mogu, jer još nisam siguran koju ću od tih novih pesama da snimim. Desi se nekad i da neku dam nekom drugom izvođaču, ali sada bi trebalo da snimam za sebe.

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