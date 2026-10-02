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Premijerom novog filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" večeras će u Sava centru biti otvoren 53. Međunarodni filmski festival FEST, a crvenim tepihom prošetale su brojne javne ličnosti.

Autorsku i glumačku postavu filma "Djeca Kozare", predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i više od 60 profesionalaca iz svih delova regiona.

Zbog velikog interesovanja za film, defile crvenim tepihom trajao je i duže nego što je predviđeno. Brojne javne ličnosti iz sveta filma, voditelji, proslavljeni sportisti i sveštena lica došli su na svečanu premijeru.

Eva Ras, Ivana Žigon, Ana Sakić, Divna Ljubojević, Marija Savić Stamenić , Ivana Štrljić, Marko Đurić, Branislav Lečić, Milan Antonijević, Vladimir Lučić direktork Telekoma, nisu želeli da propuste premijeru ovog filmskog ostvarenja...

Ko je sve došao na premijeru filma pogledajte u galeriji:

1/18 Vidi galeriju Premijera filma "Djeca Kozare" Foto: Nemanja Nikolić

U ovom dugoočekivanom filmskom ostvarenju godine glume Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelogrlić, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Anica Dobra, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Dušanka Glid Stojanović, Pavle Mensur, Miodrag Miša Dragičević, Jadranka Nanić Jovanović, Gorica Popović, Bojan Navojec, Hana Hegedušić, Slobodan Milovanović, Ivica Klemenc, Eva Ras.

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Film o stradanju dece sa Kozare

"Zlatni rez 42 - Djeca Kozare“ istorijska je ratna drama u režiji Lordana Zafranovića, nastala prema scenariju koji potpisuju Arsen Diklić i sam reditelj. Film traje 249 minuta, a u njemu igraju Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Miki Manojlović, Anica Dobra, Aleksej Bjelogrlić, Irfan Mensur, Katarina Radivojević, Gorica Popović, Bojan Navojec i brojni drugi glumci iz regiona.

Kadrovi iz filma:

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

Radnja je smeštena u 1942. godinu i vezana je za stradanje stanovništva sa Kozare, čiji su pripadnici nakon nemačko-ustaške ofanzive zarobljavani, odvajani od porodica i deportovani u logore i druga mesta na teritoriji tadašnje Nezavisne Države Hrvatske. Posebno mesto u filmu zauzima sudbina dece koja su odvajana od roditelja.