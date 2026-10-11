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Beogradska arena sinoć je bila u znaku legendarnog britanskog benda Dip Parpl (Deep Purple).

Dip parpl u Beogradu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Grupa je održala veliki koncert u sklopu turneje "Mad In Europe", a nedavno su objavili novi album "SPLAT!". Aktuelnu postavu benda čine pevač Jan Gilan, basista Rodžer Glover, bubnjar Jan Pejs, klavijaturista Don Ejri i gitarista Sajmon Mekbrajd, a kao uvertira večeri nastupio je britanski sastav Džejler.

Vrhunac večeri usledio je uz bezvremenske hitove „Smoke on the Water“, „Highway Star“, „Perfect Strangers“ i „Black Night“, dok je posebno iznenađenje priredio klavijaturista Don Ejri, izvodeći melodiju srpske pesme „Ajde, Jano“.

Koncertna atmosfera počela je i pre prvih gitarskih rifova, uz posebne aktivacije koje je za posetioce pripremio Ekspo 2027 Beograd.Ljubitelji rokenrola imali su priliku da učestvuju u aktivaciji „Kreiraj svoju set-listu“, biraju omiljene hitove benda i sastave svoj idealan koncertni repertoar. Posebnu pažnju privukao je i foto-kutak, gde su posetioci mogli da zabeleže uspomene i fotografišu se sa maskotama Ekspa 2027, Rastkom i Milicom.

Rastko i Milica Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic