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Beogradska arena sinoć je bila u znaku legendarnog britanskog benda Dip Parpl (Deep Purple). 

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Dip parpl u Beogradu Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Grupa je održala veliki koncert u sklopu turneje "Mad In Europe", a nedavno su objavili novi album "SPLAT!". Aktuelnu postavu benda čine pevač Jan Gilan, basista Rodžer Glover, bubnjar Jan Pejs, klavijaturista Don Ejri i gitarista Sajmon Mekbrajd, a kao uvertira večeri nastupio je britanski sastav Džejler.

Vrhunac večeri usledio je uz bezvremenske hitove „Smoke on the Water“, „Highway Star“, „Perfect Strangers“ i „Black Night“, dok je posebno iznenađenje priredio klavijaturista Don Ejri, izvodeći melodiju srpske pesme „Ajde, Jano“.

Koncertna atmosfera počela je i pre prvih gitarskih rifova, uz posebne aktivacije koje je za posetioce pripremio Ekspo 2027 Beograd.Ljubitelji rokenrola imali su priliku da učestvuju u aktivaciji „Kreiraj svoju set-listu“, biraju omiljene hitove benda i sastave svoj idealan koncertni repertoar. Posebnu pažnju privukao je i foto-kutak, gde su posetioci mogli da zabeleže uspomene i fotografišu se sa maskotama Ekspa 2027, Rastkom i Milicom.

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Rastko i Milica Foto: Dragan Kujundzic/Dragan Kujundzic


Posle Erosa Ramacotija, Sirk di Soleja i Lenija Kravica, nastup legendarnog Dip parpla nastavio je niz velikih svetskih spektakala u Beogradu. Svi ovi događaji svojevrsna su uvertira u ono što Srbiju očekuje 2027. godine, kada će tokom 93 dana Ekspo 2027, postati mesto susreta sveta, muzike, sporta, igre i različitih kultura. Upravo ta energija zajedništva, koja već danas povezuje publiku na velikim događajima, biće u srcu ovog najvećeg međunarodnog događaja.

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