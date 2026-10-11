Dip Parpl oduševio publiku u Areni: Svirali i ovu srpsku pesmu, a sa njih dvoje svi su želeli da se slikaju
- Dip Parpl je održao veliki koncert u Beogradskoj areni u okviru turneje 'Mad In Europe', uz uvodnu svirku benda Džejler.
- Publika je uživala u hitovima 'Smoke on the Water', 'Highway Star', 'Perfect Strangers' i 'Black Night'.
- Klavijaturista Don Ejri iznenadio je izvođenjem melodije srpske pesme 'Ajde, Jano'.
Beogradska arena sinoć je bila u znaku legendarnog britanskog benda Dip Parpl (Deep Purple).
Grupa je održala veliki koncert u sklopu turneje "Mad In Europe", a nedavno su objavili novi album "SPLAT!". Aktuelnu postavu benda čine pevač Jan Gilan, basista Rodžer Glover, bubnjar Jan Pejs, klavijaturista Don Ejri i gitarista Sajmon Mekbrajd, a kao uvertira večeri nastupio je britanski sastav Džejler.
Vrhunac večeri usledio je uz bezvremenske hitove „Smoke on the Water“, „Highway Star“, „Perfect Strangers“ i „Black Night“, dok je posebno iznenađenje priredio klavijaturista Don Ejri, izvodeći melodiju srpske pesme „Ajde, Jano“.
Koncertna atmosfera počela je i pre prvih gitarskih rifova, uz posebne aktivacije koje je za posetioce pripremio Ekspo 2027 Beograd.Ljubitelji rokenrola imali su priliku da učestvuju u aktivaciji „Kreiraj svoju set-listu“, biraju omiljene hitove benda i sastave svoj idealan koncertni repertoar. Posebnu pažnju privukao je i foto-kutak, gde su posetioci mogli da zabeleže uspomene i fotografišu se sa maskotama Ekspa 2027, Rastkom i Milicom.
Posle Erosa Ramacotija, Sirk di Soleja i Lenija Kravica, nastup legendarnog Dip parpla nastavio je niz velikih svetskih spektakala u Beogradu. Svi ovi događaji svojevrsna su uvertira u ono što Srbiju očekuje 2027. godine, kada će tokom 93 dana Ekspo 2027, postati mesto susreta sveta, muzike, sporta, igre i različitih kultura. Upravo ta energija zajedništva, koja već danas povezuje publiku na velikim događajima, biće u srcu ovog najvećeg međunarodnog događaja.