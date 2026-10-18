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Na zvaničnom sajtu objavljen je tekst stručnjaka Krisa Čana za stvaralaštvo Agate Kristi, koji prenosi sećanja iz autorkine autobiografije. Kristi je opisala kako je rad u apoteci imao užurbane, ali i mirne periode. Tokom tih zatišja mogla je da razmišlja o priči, iako nije smela da napusti radno mesto.

Pogledajte u galeriji fotografije Agate Kristi:

1/10 Vidi galeriju Agata Kristi Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Okružena supstancama koje je poznavala iz svakodnevnog rada, za svoj prvi kriminalistički zaplet odabrala je trovanje. Zatim je razvijala pitanja koja nose svaku dobru misteriju: ko je žrtva, ko počinilac, kakav je motiv i kako će se istina otkriti. Podsticaj joj je dala i starija sestra Medž, koja ju je izazvala da napiše detektivsku priču. Kristi je izazov prihvatila, ali put do objavljivanja nije bio brz.

Prema zvaničnoj biografiji, nekoliko izdavača odbilo je rukopis pre nego što ga je 1919. godine prihvatio Džon Lejn iz izdavačke kuće The Bodley Head. Za Poaroa je inspiraciju pronašla među belgijskim izbeglicama koje su tokom rata stigle u Englesku. Zamislila je bivšeg belgijskog policajca čija će inteligencija biti ključna za rešavanje slučaja.

Naučni detalji postali su deo misterije

Koliko je njeno poznavanje teme bilo zapaženo pokazuje i podatak da je prvi roman dobio osvrt u stručnom časopisu "The Pharmaceutical Journal", što zvanična biografija posebno ističe. Kristi se radu u apoteci vratila i tokom Drugog svetskog rata. To iskustvo iz oba rata doprinelo je njenom opsežnom poznavanju hemije.

Agata Kristi Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Tom stranom njenog stvaralaštva bavila se i hemičarka Ketrin Harkap u knjizi "A is for Arsenic: The Poisons of Agatha Christie". U njoj analizira četrnaest romana i otrove koji se u njima pojavljuju. Kako objašnjava predstavljanje knjige na zvaničnom sajtu, izbor tih supstanci nije bio slučajan: njihova hemijska i fiziološka svojstva često su bila važna za tragove i rasplet.

Iza književnih zločina tako je stajalo stvarno radno iskustvo. Posao u kom je Kristi učila da priprema lekove i pažljivo postupa sa različitim supstancama dao joj je materijal za priče u kojima je upravo naizgled sitan detalj mogao da promeni čitavu istragu.

(Kurir.rs/Dnevno.hr)

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