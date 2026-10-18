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Nova postavka komedije "Sumnjivo lice", u režiji Nikole Bundala, premijerno je ove nedelje izvedena na sceni "Raša Plaović" Narodnog pozorišta u Beogradu. Ambicioznog sreskog kapetana Jerotija Pantića, koji nakon šifrovane depeše iz ministarstva pokreće potragu za navodnim revolucionarom, sjajno je odigrao Igor Đorđević. Publika ga je nagradila ovacijama na sceni, ali i kolege na koktelu, što se retko viđa. Za Kurir Igor je podelio prve svoje impresije, govorio aktuelnosti Nušićevog teksta i kolektivnom duhu predstave.

Predstava Sumnjivo lice Foto: Marijana Janković

Kakvi su prvi utisci posle premijere?

- Iskreno, još ne znam. Treba da se ohladim i da se slegnu utisci. Mislim da je dobro prošlo i da smo uradili ono što smo želeli. Međutim, pozorište je susret s publikom, a premijerna publika nije pravi reper. Tek ćemo videti kako će predstava zaista da zaživi.

Koliko je lakše ili teže igrati lik koji publika odlično poznaje, pa čak zna i replike napamet?

- Možda mi sufliraju ako zaboravim tekst (smeh). Šalu na stranu, jeste izazovno. Ovo je naš klasik, naš Gogolj je Branislav Nušić. Nažalost, i danas je podjednako bolno aktuelan. Verujem da će ova predstava imati dug život na sceni Narodnog pozorišta.

Da li mislite da je Nušić mogao da pretpostavi da će njegova satira biti aktuelna i vek i po kasnije?

- Izgleda da jeste. Izgleda da je taj Srbin-Cincar znao sve o našem mentalitetu i društvu.

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1/6 Vidi galeriju predstava Sumnjivo lice Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Kraj predstave je mladi reditelj Nikola Bundalo iz Banjaluke drugačije rešio i nema venčanja na sceni. Kako vam se to dopadalo?

- Zapravo, ni kod Nušića se venčanje ne događa na sceni, već iza scene. Ono služi da se Jerotije izvuče i zataška čitavu situaciju. Mi smo ispratili Nušićevu logiku, samo smo je prilagodili vremenu u kom danas živimo.

Mnogo vremena ste uložili u građenje Jerotija. Da li sada osećate olakšanje?

- Još sam pod adrenalinom i teško mi je da sagledam sve s distance. Međutim, zadovoljni smo urađenim. Ovo je zaista kolektivna predstava. Nije ovo komad u kom jedan glumac nosi sve, već je čitava ekipa napravila veliki zajednički posao. Mislim da se to vidi na sceni. Predstava je žanrovski ujednačena i deluje kao kompaktna celina, a to je veoma teško postići kada radite veliku komediju.

Foto: Jakov Simović/Promo

Da li vam više prija rad u ovakvom ansamblu ili kada na sceni imate jednog glumačkog "teškaša" za partnera kao što Nenad Jezdić u "Profesionalcu"? I, kada je reč o piscima, da li ste bliži Nušiću ili Dušku Kovačeviću?

- Kovačević je, na neki način, izašao iz Nušića. On je naš savremeni Nušić, tako da su mi obojica veoma bliski kao pisci. Što se kolega tiče i naše saradnje, svaka ima svoje vrline i izazove, a i u tome je lepota ovog posla.

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