Slušaj vest

Beti Mekgvajer, glumica najpoznatija po ulozi bake Kejt Maloun u popularnoj američkoj humorističkoj seriji „Growing Pains“, preminula je u 100. godini.

Glumica je umrla 8. oktobra u domu za penzionisane članove filmske i televizijske industrije Motion Picture & Television Fund u Kaliforniji.

Publika je pamti po brojnim televizijskim ulogama, a posebno po nastupima u seriji „Growing Pains“, u kojoj je igrala uz Leonarda Dikaprija. Tumačila je majku Megi, lika koji je igrala Džoana Kerns.

Foto: Imdb

Sedam godina u popularnoj seriji

Beti se ekipi serije „Growing Pains“ pridružila u prvoj sezoni, a u njoj je nastupala tokom druge, da bi se ponovo vratila od četvrte do sedme sezone. Ukupno je sedam godina bila deo ovog televizijskog projekta.

Tokom bogate karijere ostvarila je uloge i u brojnim drugim poznatim serijama, među kojima su „Falcon Crest“, „The Doris Day Show“, „Columbo“, „Zvezdane staze: Duboki svemir devet“, „Hill Street Blues“, „Urgentni centar“, „CSI: Majami“, „Mekgajver“, „Moonlighting“ i „Čarlijevi anđeli“.

Nastupala i na Brodveju, a osvajala je i publiku u Las Vegasu

Osim televizije, Beti je ostavila trag i na pozorišnim scenama. Nastupala je u brojnim brodvejskim predstavama i mjuziklima, sarađujući sa velikim imenima američkog šou-biznisa, među kojima su Etel Merman, Barbara Kuk, Bi Artur i Toni Rendol.

Publiku je oduševljavala u originalnim produkcijama mjuzikala „Plain and Fancy“, „Happy Hunting“ i „Oh Captain!“.

U Las Vegasu je igrala glavnu ulogu u mjuziklu „Mame“ u hotelu i kazinu „Cezars palas“, a potom je nastupala širom Sjedinjenih Američkih Država u produkcijama mjuzikala „Oliver!“, „How to Succeed in Business Without Really Trying“ i „Gypsy“.

U poznim godinama posvetila se humanitarnom radu

U kasnijim godinama Beti je veliki deo vremena posvetila pomaganju drugima. Volontirala je kao recepcionerka u pravnoj klinici organizacije Coalition for Economic Survival u Los Anđelesu, koja je pružala podršku stanarima sa niskim primanjima kojima je pretilo iseljenje.

Ni u domu za penzionere nije izgubila vedar duh. Bila je poznata po svom živahnom karakteru, a čak je organizovala i sopstvenu kućnu tok-šou emisiju pod nazivom „GabFest“.

Njena dugogodišnja karijera, pozorišni uspesi i posvećenost humanitarnom radu ostavili su trag kako u svetu zabave tako i među ljudima kojima je pomagala.