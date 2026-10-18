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Stakleni poklopci za tiganje i šerpe praktični su jer omogućavaju da pratite kuvanje bez podizanja poklopca.

Ipak, posle duže upotrebe na njima se često stvara mutan, lepljiv sloj masnoće koji običan deterdžent za sudove teško uklanja.

Posebno su problematični metalni obod i prostor oko drške, gde se prljavština zadržava i postepeno stvrdnjava.

Umesto da odmah posegnete za skupim sredstvima za čišćenje, možete da isprobate jednostavnije rešenje od sastojaka koje verovatno već imate u kući. Ipak, važno je da ih koristite pravilno, jer nisu sve površine i delovi poklopca otporni na ista sredstva.

Domaća smesa za uklanjanje tvrdokorne masnoće

Sastojci:

1 kašika sode za pranje

3 kašike rendanog sapuna za veš

2–3 kašike alkoholnog sirćeta od 9 odsto

Sodu za pranje nemojte mešati sa sodom bikarbonom, jer je reč o različitim supstancama. Soda za pranje ima jače alkalno dejstvo i može da nadraži kožu, pa je najbolje da tokom rada nosite rukavice.

Prilikom mešanja sirćeta i sode dolazi do reakcije uz oslobađanje ugljen-dioksida, zbog čega smesa može da zapeni. Njihovo istovremeno mešanje ne pojačava nužno efekat čišćenja, pa je praktičnije koristiti sapun i odgovarajuće sredstvo za odmašćivanje, a sirće zasebno, kada je potrebno ukloniti mineralne naslage.poklopac

Polopac za šerpu Foto: Oleksandr Lypa / Alamy / Profimedia

Kako pravilno očistiti stakleni poklopac?

Pre nego što počnete, proverite uputstva proizvođača i uverite se da poklopac nema oštećenja ili naprsline. Nemojte ga izlagati naglim promenama temperature, jer staklo može da pukne.

1. Pripremite površinu. Poklopac ostavite da se potpuno ohladi, a zatim ga isperite toplom vodom kako biste uklonili ostatke hrane i površinsku masnoću.

2. Nanesite sredstvo za čišćenje. Na masne delove stavite malo deterdženta za sudove ili odgovarajuće smese za odmašćivanje. Posebno obratite pažnju na metalni obod i deo oko drške.

3. Ostavite da deluje. Sačekajte nekoliko minuta, odnosno onoliko koliko je navedeno na deklaraciji proizvoda. Nema potrebe da koristite agresivnu smesu ili da je ostavljate pola sata ako to nije neophodno.

4. Očistite sunđerom. Mekom stranom sunđera pređite preko stakla. Za teško dostupne uglove i prostor oko drške može da posluži mala četkica sa mekanim vlaknima.

5. Temeljno isperite. Uklonite sve ostatke sredstva, a zatim poklopac obrišite čistom krpom od mikrofibera kako biste izbegli tragove i mrlje od vode.

Ako se masnoća zadržala ispod metalnog oboda, nemojte na silu razdvajati delove koji nisu predviđeni za skidanje. Kod poklopaca sa uklonjivim zaptivkama pratite uputstva proizvođača i očistite ih zasebno.

Polopac Foto: Elisanth, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Još nekoliko načina da uklonite masnoću

Ako naslage nisu previše tvrdokorne, najjednostavnije rešenje je potapanje poklopca u toplu vodu sa deterdžentom za sudove. Posle 20 do 30 minuta masnoća bi trebalo lakše da se ukloni sunđerom. Vreme potapanja prilagodite materijalu od kog su napravljeni drška i obod.

Za čišćenje mineralnih tragova i zamućenja od tvrde vode može da pomogne razblaženo alkoholno sirće, ali ga nemojte koristiti na delovima za koje proizvođač navodi da nisu otporni na kiseline. Posle tretmana poklopac dobro isperite.

Četkica sa mekanim vlaknima praktična je za uklanjanje prljavštine iz uskih proreza. Izbegavajte čačkalice i druge oštre predmete ako biste njima mogli da oštetite zaptivku ili izgrebete površinu.

Nemojte kombinovati sredstva za čišćenje sa izbeljivačem ili drugim hemikalijama nepoznatog sastava. Takođe, ne koristite ključalu vodu na hladnom staklu niti stavljajte vruć poklopac u hladnu vodu, jer nagla promena temperature može da izazove pucanje.

Pranje poklopaca Foto: John James / Alamy / Profimedia

Kako sprečiti ponovno nakupljanje masnoće?

Najlakši način da stakleni poklopci ostanu čisti jeste da ih operete ubrzo nakon upotrebe, čim se ohlade. Tako se masnoća neće stvrdnuti i pretvoriti u sloj koji je mnogo teže ukloniti.

Metalni obod i prostor oko drške povremeno očistite mekanom četkicom, jer se upravo na tim mestima prljavština najlakše zadržava. Za staklo izbegavajte metalne žice i grube abrazivne sunđere koji mogu da ostave sitna oštećenja.

Uz redovno održavanje i odgovarajuće sredstvo za odmašćivanje, stakleni poklopci mogu dugo da zadrže sjaj i providnost, bez potrebe za skupim preparatima ili napornim ribanjem.

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