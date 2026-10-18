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Manekenka i glumica Kaja Gerber oprostila se od svog starijeg brata Preslija Gerbera emotivnom porukom koja je dirnula mnoge. Nakon njegove smrti u 27. godini, 20. septembra, Kaja je na Instagramu podelila uspomene iz detinjstva i potresno priznanje o tome kako se nosi sa gubitkom najbliže osobe.



U objavi koju je podelila u nedelju, 18. oktobra, Kaija je objavila stari snimak na kojem se njih dvoje igraju kao deca, fotografiju sa plaže i odlomak iz knjige. U nizu slajdova napisala je i opširno pismo bratu, pokušavajući da pronađe reči za bol koji oseća.

„Volim te najviše na svetu, do Meseca i nazad, pa ponovo, zauvek, veliki brate“, napisala je uz snimak.



Kaija je priznala da joj je teško da pronađe reči kojima bi opisala svoju tugu, kao i da je tek sada shvatila koliko je nemoćan jezik pred takvim gubitkom.



„Preze, nemam reči, a možda je mala uteha to što nam one nikada nisu ni bile potrebne. Reči nas izneveravaju, oduzimaju značenje, svode sve na sažetke i nikada ne uspevaju da prenesu istinu. Kako sam samo bila naivna kada sam verovala da jezik može da nadvlada tugu“, napisala je.

Dodala je da je pročitala brojne knjige, ali da u njima nije pronašla odgovore koji bi joj pomogli da se izbori sa smrću brata.

„Moja sposobnost da se izrazim ne može da se meri sa veličinom ovog gubitka. Doslovno sam na je**nim kolenima“, priznala je glumica.

Potom je otkrila koliko joj je značilo to što je bila Preslijeva sestra.

„Znate koliko sam volela to što sam bila tvoja sestra. To je oduvek bila i zauvek će ostati moja omiljena stvar kod same sebe.“

„Oduvek sam te volela, a sada se plašim da će me ta ljubav progutati“

Kaija je opisala koliko je snažna bila njihova povezanost još od najranijeg detinjstva.

„Došla sam na ovaj svet čvrsto se držeći za tebe. Volela sam te više nego što sam znala šta da radim sa tom ljubavlju. A sada, kada ona više nema očigledno mesto na koje može da ode, sigurna sam da će me potpuno progutati“, napisala je.

Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Posebno je istakla Preslijevu dobrotu i način na koji je gledao na druge ljude, čak i kada bi se suočio sa njihovom okrutnošću.

„Uvek si verovao u ljude. Na okrutnost nisi odgovarao besom, već zbunjenošću. I radoznalošću. Verovao si da su ljudi u svojoj suštini dobri zato što si ti, Presli, zaista bio dobar čovek.“

Uprkos svemu kroz šta je prolazio, njen brat je, kako je navela, uspevao da sačuva nežnost i dobrotu.

„I nekako sam, kroz sve to, imala privilegiju da budem tvoja sestra, tvoj srećni, večni svedok, posmatrajući kako radiš nešto što je možda najteže na svetu: ostao si nežan.“

Bolno se prisetila trenutka kada je brat morao prvi da probije led

U nastavku pisma Kaija je Preslija nazvala svojim najvećim učiteljem. Prisеtila se detinjstva i trenutka kada se uplašila da probuši uši, pa je njen brat odlučio da prvi prođe kroz to iskustvo kako bi joj olakšao.

„Sada se pitam čemu bi još mogao da me naučiš kada te više nema. Stalno mislim na to kako sam se, kada smo bili mali, uplašila pre nego što su mi probušili uši, pa si ti otišao prvi. Uvek si išao prvi“, napisala je.

Međutim, jedan detalj posebno ju je slomio.

„Kada sam držala minđušu koju su izvadili iz tvog tela, mogla sam samo da pomislim: to pripada tebi. I zaista, je...no bih volela da ovog puta nisi otišao prvi.“

Presli Gerber, Kaja Gerber, Sindi Kraford, Rendi Gerber Foto: ADM / Capital pictures / Profimedia

Ovim rečima Kaija je opisala koliko joj je teško da prihvati da je njen brat preminuo i da više neće biti tu da je vodi kroz život.

„Bila sam rođena da te volim i umreću voleći te“

Glumica je napisala da ljubav prema bratu nikada nije bila nešto o čemu je morala da razmišlja ili za šta je morala da se trudi.

„Reći da je voleti tebe bilo najlakše na svetu značilo bi da je za to bio potreban bilo kakav napor. Rođena sam voleći te. Umreću voleći te. Nikada nije postojalo ništa drugo“, poručila je.

Sada, kako je objasnila, pokušava da nauči kako da nastavi da ga voli iako više ne može da ga vidi, pozove telefonom ili sa njim podeli svakodnevne sitnice.

„Učim kako da te volim kada ne mogu da te vidim. Kako da ti kažem nešto, a da ne uzmem telefon da te pozovem. Kako da budem tvoja sestra u svetu u kojem više ne mogu da posegnem za tobom. Još ne znam kako se to radi.“

Kaija je otkrila i da joj je brat nedostajao na jednom posebnom zajedničkom događaju.

„Propustio si naš dogovor. Opraštam ti. U međuvremenu, sačuvaj mi mesto.“

Zatim je dodala da bi, čak i kada bi unapred znala kakav je kraj čeka, ponovo izabrala isti život sa njim.

„Čak i kada znam kako se sve završava, ponovo bih izabrala sve ispočetka. Svaku sekundu. Svesno bih zakoračila u ovu tugu kada bih znala da ću na njenom drugom kraju dobiti priliku da budem tvoja sestra.“

1/14 Vidi galeriju Presli Gerber, sin čuvenog supermodela Sindi Kraford, umro u 27. godini Foto: ALLISON DINNER/EPA, Chris Pizzello/Invision, Niklas Halle'n/EPA



Na kraju objave, Kaija se još jednom obratila bratu rečima koje su sažele svu njenu bol i ljubav.

„Moj dragi brate, obožavam te. Volim svog brata. Moj brat je mrtav. I ova žurka je toliko užasna bez tebe, Preze.“

Nazvala ga je svojim najboljim prijateljem, najvećim zaštitnikom i osobom sa kojom se najviše smejala.

„Ti si bio moja najveća ljubav u životu. Palio si sveće za mene i terao sve moje čudovišne strahove. I volim te. I volim te. I volim te. Samo ti znaš koliko. Hvala ti što si bio ovde.“

Presli je bio na rehabilitaciji u trenutku smrti

Presli Gerber bio je sin supermodela Sindi Kraford i biznismena Rendea Gerbera. Prema izveštaju medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles do kojeg je došao magazin Pipl, u trenutku smrti nalazio se u ustanovi za rehabilitaciju.

Poziv policiji u Santa Moniki zbog srčanog zastoja upućen je 20. septembra u 9.35 po lokalnom vremenu. Prema audio-snimcima do kojih je došao Pipl, u drugom pozivu navedeno je da hitne službe intervenišu zbog sumnje na predoziranje na istoj adresi.

Zvanični uzrok i način smrti trebalo bi da utvrdi Odeljenje medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles, a istraga je i dalje u toku.

Presli je ranije javno govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zloupotrebom supstanci, kako tokom javnih nastupa tako i na društvenim mrežama.