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Film „Hajduk u Beogradu” vraća se na veliko platno u okviru 22. KIDS Festa, uz specijalne dve projekcije u nedelju, 18. oktobra, u 18 časova u MTS dvorani, nakon koje će se publici pokloniti ekipa filma. Pored ove projekcije, publika će film moći da pogleda i u ostalim bioskopima širom Srbije u okviru ovogodišnjeg KIDS Festa, gotovo godinu dana nakon premijere.

Pogledajte fotografije sa snimanja filma

1/6 Vidi galeriju Snimanje filma Hajduk u Beogradu Foto: Nemanja Miščević

Film je ekranizacija kultnog romana Gradimira Stojkovića, objavljenog 1985. godine. Priča prati dečaka koji se sa roditeljima iz malog mesta doseljava u Beograd, gde se suočava sa novim izazovima i pokušava da pronađe svoje mesto u društvu. Želeći da bude prihvaćen kao dobar drug, odličan đak i odgovoran sin, Hajduk se suočava sa brojnim dilemama i otkriva da postoji sila koja može sve da promeni i uzburka – ljubav.

U filmu igraju Todor Jovanović, Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Ana Lečić, Sofija Trifunović, Martin Zoričić, Vera Ćetković, Andrej Kostjukov, Srđan Timarov, Nikola Kojo, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i mnogi drugi.

Ovo porodično ostvarenje prošle godine privuklo je veliku pažnju i osvojilo simpatije bioskopske publike. Ponovno prikazivanje na 22. KIDS Festu donosi priliku da se gledaoci susretnu sa pričom o prijateljstvu, prvim ljubavima i izazovima odrastanja, a druženje sa glumačkom ekipom učiniće ovo bioskopsko iskustvo još posebnijim.

Foto: Promo

Gde sve možete gledati filmove?

Ovogodišnji KIDS fest se održava u 16 bioskopa širom Srbije, pružajući deci i porodicama iz više gradova priliku da uživaju u festivalskom programu. U Beogradu će projekcije biti organizovane u bioskopima mts Dvorana, Cine Grand BIG Rakovica, Cineplexx Ušće Shopping Center, Cineplexx Delta City, Cineplexx BIG, Cineplexx BEO, Roda Cineplex i Tuckwood. U Novom Sadu festival stiže u Arenu Cineplex i Cineplexx Promenada, u Kragujevcu će se održavati u bioskopu Cineplexx BIG, a u Nišu u bioskopima Cine Grand Delta Planet Niš i Vilin grad. Publika će festivalske filmove moći da pogleda i u bioskopima Cine Grand BIG Čačak i Cine Grand BIG Šabac.

Bonus video: Pogledajte kako je bilo na premijeri