Dve projekcije „Hajduka” na 22. KIDS Festu: Specijalni susret sa glumačkom ekipom u Beogradu
- KIDS fest se održava u 16 bioskopa širom Srbije, pružajući deci i porodicama iz više gradova priliku da uživaju u festivalskom program
- Porodično ostvarenje, ekranizacija romana Gradimira Stojkovića, prati dečaka koji se seli u Beograd i suočava sa izazovima odrastanja, prijateljstva i prve ljubavi.
Film „Hajduk u Beogradu” vraća se na veliko platno u okviru 22. KIDS Festa, uz specijalne dve projekcije u nedelju, 18. oktobra, u 18 časova u MTS dvorani, nakon koje će se publici pokloniti ekipa filma. Pored ove projekcije, publika će film moći da pogleda i u ostalim bioskopima širom Srbije u okviru ovogodišnjeg KIDS Festa, gotovo godinu dana nakon premijere.
Pogledajte fotografije sa snimanja filma
Film je ekranizacija kultnog romana Gradimira Stojkovića, objavljenog 1985. godine. Priča prati dečaka koji se sa roditeljima iz malog mesta doseljava u Beograd, gde se suočava sa novim izazovima i pokušava da pronađe svoje mesto u društvu. Želeći da bude prihvaćen kao dobar drug, odličan đak i odgovoran sin, Hajduk se suočava sa brojnim dilemama i otkriva da postoji sila koja može sve da promeni i uzburka – ljubav.
U filmu igraju Todor Jovanović, Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Ana Lečić, Sofija Trifunović, Martin Zoričić, Vera Ćetković, Andrej Kostjukov, Srđan Timarov, Nikola Kojo, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i mnogi drugi.
Ovo porodično ostvarenje prošle godine privuklo je veliku pažnju i osvojilo simpatije bioskopske publike. Ponovno prikazivanje na 22. KIDS Festu donosi priliku da se gledaoci susretnu sa pričom o prijateljstvu, prvim ljubavima i izazovima odrastanja, a druženje sa glumačkom ekipom učiniće ovo bioskopsko iskustvo još posebnijim.
Gde sve možete gledati filmove?
Ovogodišnji KIDS fest se održava u 16 bioskopa širom Srbije, pružajući deci i porodicama iz više gradova priliku da uživaju u festivalskom programu. U Beogradu će projekcije biti organizovane u bioskopima mts Dvorana, Cine Grand BIG Rakovica, Cineplexx Ušće Shopping Center, Cineplexx Delta City, Cineplexx BIG, Cineplexx BEO, Roda Cineplex i Tuckwood. U Novom Sadu festival stiže u Arenu Cineplex i Cineplexx Promenada, u Kragujevcu će se održavati u bioskopu Cineplexx BIG, a u Nišu u bioskopima Cine Grand Delta Planet Niš i Vilin grad. Publika će festivalske filmove moći da pogleda i u bioskopima Cine Grand BIG Čačak i Cine Grand BIG Šabac.
Bonus video: Pogledajte kako je bilo na premijeri