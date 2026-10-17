Slušaj vest

Kada više nije jedino rešenje za udobno kupanje, a klasična tuš-kabina nije uvek najpraktičniji izbor. Sve više pažnje privlače kade sa sedištem, koje spajaju prednosti oba rešenja i posebno su pogodne za mala kupatila, starije osobe i sve one kojima je važna sigurnost prilikom kupanja.

Ove kade omogućavaju da se okupate u sedećem položaju, bez potrebe za dugim stajanjem ili ležanjem u vodi. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, mogu biti dobar izbor i za kupatila u kojima nema dovoljno mesta za standardnu kadu.

Kupatilo Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

Zašto su kade sa sedištem sve popularnije?

Jedna od njihovih najvećih prednosti jeste ušteda prostora. Kade sa sedištem često su manje od klasičnih modela, pa se lakše uklapaju u mala i nezgodno oblikovana kupatila, naročito u stanovima.

Ipak, njihova popularnost ne zasniva se samo na dimenzijama. Ugrađeno, ergonomski oblikovano sedište omogućava udobniji položaj tokom kupanja i smanjuje potrebu za dugim stajanjem ili neprijatnim saginjanjem. Zbog toga su posebno praktične za starije osobe, ljude sa smanjenom pokretljivošću, ali i roditelje koji kupaju malu decu.

Pojedini modeli imaju i vrata koja se čvrsto zatvaraju, kao i niži prag za ulazak. Tako korisnik ne mora da podiže nogu preko visoke ivice kade, čime se olakšava pristup i smanjuje rizik od gubitka ravnoteže.

Ovakvo rešenje može biti korisno i domaćinstvima koja žele da kupatilo prilagode svojim potrebama za naredne godine, bez odricanja od udobnosti.

Koje su prednosti kada sa delom za sedenje?

Kade sa sedištem imaju nekoliko važnih prednosti zbog kojih ih sve više ljudi uzima u obzir prilikom renoviranja kupatila.

- Štede prostor – kompaktni modeli mogu se uklopiti u mala kupatila u kojima nema mesta za standardnu kadu dužine 160 ili 170 centimetara.

- Olakšavaju ulazak i izlazak – modeli sa vratima i niskim pragom posebno su praktični za starije osobe i ljude koji imaju poteškoće sa kretanjem.

- Omogućavaju udobnije kupanje – ugrađeno sedište pruža oslonac i omogućava da se kupate bez dugog stajanja.

- Mogu da smanje potrošnju vode – zbog manje zapremine, pojedini modeli zahtevaju manje vode za punjenje nego klasične kade.

- Mogu da zamene i tuš-kabinu – uz odgovarajuću slavinu i paravan ili zavesu, mogu se koristiti i za tuširanje.

Kada sa sedištem Foto: Marko Beric / Panthermedia / Profimedia

Koje su mane kada sa sedištem?

Iako imaju brojne prednosti, ove kade nisu idealne za svakoga. Najveći nedostatak je to što u njima nije moguće potpuno se ispružiti kao u tradicionalnoj kadi. Osobama koje vole duge, opuštajuće kupke u ležećem položaju ovakvo rešenje možda neće odgovarati.

Posebnu pažnju treba obratiti na modele sa vratima. Kod njih je potrebno prvo ući u praznu kadu, zatvoriti vrata, a zatim pustiti vodu. Nakon kupanja, potrebno je sačekati da se kada isprazni pre nego što se vrata otvore i izađe iz nje.

Važna je i pravilna ugradnja. Zbog specifične konstrukcije, povezivanje sa vodovodnim i kanalizacionim instalacijama treba pažljivo isplanirati. Takođe, zaptivke i mehanizmi za zatvaranje vrata zahtevaju odgovarajuće održavanje kako bi kada ostala bezbedna za korišćenje.

Da li kada sa sedištem može da zameni tuš-kabinu?

Za mnoga domaćinstva odgovor je da. Uz odgovarajuću opremu, kada sa sedištem može da posluži i za kupanje i za svakodnevno tuširanje, pa nema potrebe za ugradnjom dva odvojena sanitarna elementa.

Ipak, prilikom izbora treba obratiti pažnju na dimenzije kupatila, način otvaranja vrata, visinu praga i dostupnost prostora za ulazak i izlazak. Neklizajuće dno i čvrsto sedište dodatno doprinose sigurnosti.

Kada sa sedištem posebno je vredna razmatranja u domaćinstvima sa starijim članovima porodice, ali i u manjim stanovima u kojima je potrebno spojiti praktičnost i udobnost. Iako ne može u potpunosti da zameni osećaj kupanja u prostranoj klasičnoj kadi, predstavlja zanimljivu alternativu koja kupatilo može učiniti funkcionalnijim.

VIDEO: Trik sa pastom za zube da kupatilo miriše