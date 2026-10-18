Mamurluk nastaje nakon prekomernog konzumiranja alkohola i može se ublažiti hidratacijom, hranom bogatom solima i vitaminom C

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Jutarnja mučnina, pulsirajuća glavobolja i dobro poznati osećaj iscrpljenosti nakon noćnog provoda obično se pripisuju količini popijenog alkohola. Ipak, stručnjaci objašnjavaju da izbor pića igra ogromnu ulogu, jer dređeni sastojci mogu pretvoriti buđenje u pravi košmar.

Viski, konjak i tamni rum

Važe za pića koja donose najteža jutra. Razlog se krije u nusproductima fermentacije i starenja koji daju boju i aromu, ali i pojačavaju toksične efekte na organizam. Istraživanja upućuju na to da pića sa većim udelom ovih jedinjenja, poput burbona, mogu da izazovu izraženije simptome mamurluka nego neka pića sa manjim udelom tih jedinjenja, na primer votka.

Viskim, konjak Foto: Profimedia

Pivo i šampanjac

Sva gazirana alkoholna pića, poput šampanjca i piva, imaju jednu zajedničku karakteristiku, sadrže ugljen-dioksid. On ubrzava ulazak alkohola u krvotok, zbog čega opijenost nastupa brže, često bez upozorenja, pa je lako popiti više od planirane količine.

Misterija crnog vina

Crno vino često se povezuje sa opuštanjem, ali kod određenih osoba čak i manje količine mogu izazvati glavobolju. Razlozi nisu potpuno razjašnjeni, ali naučnici istražuju moguću ulogu različitih jedinjenja prisutnih u vinu. Među njima su histamin, tanini i drugi prirodni sastojci koji nastaju tokom proizvodnje vina. Kod osetljivih osoba neki od tih sastojaka mogu doprineti neprijatnim reakcijama. Važnu ulogu ima i sam alkohol, koji može da pokrene glavobolju, naročito kod osoba sklonih migrenama.

Mamurluk Foto: Volodymyr Melnyk / Panthermedia / Profimedia

Alkohol maskiran šećerima

Koktelis voćnim sokovima, sirupima i drugim slatkim dodacima mnogima su posebno privlačni jer se ukus alkohola u njima često gotovo i ne oseti. Međutim, baš to može biti problem. Kada je alkohol prikriven slatkim sastojcima, lakše je izgubiti osećaj za količinu koju smo popili. Osim toga, neki kokteli sadrže više vrsta žestokih pića, pa jedna čaša može imati znatno više alkohola nego što očekujemo. Velike količine šećera takođe mogu doprineti probavnim tegobama kod osetljivih osoba.

Iluzija energetskih pića

Jedna od rizičnijih kombinacija jeste mešanje alkohola s energetskim pićima. Razlog je kofein, koji može prikriti neke subjektivne znakove opijenosti, poput umora i pospanosti. Osoba se zbog toga može osećati budnije i imati utisak da je manje pijana nego što zapravo jeste. Međutim, kofein ne smanjuje koncentraciju alkohola u krvi, ne ubrzava njegovo uklanjanje iz organizma i ne vraća narušenu koordinaciju ili sposobnost prosuđivanja. Zato stručnjaci upozoravaju da osećaj budnosti nakon energetskog pića nikako ne treba poistovećivati sa trezvenošću.

(Kurir.rs/Telegraf)

VIDEO: Mamurluk