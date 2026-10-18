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Kad u mleveno meso umešate ovaj sastojak, ono postaje neodoljivo sočno.

Mleveno meso može da se spremi na milion načina, a svaka domaćica ima svoj trik da ga učini što sočnijim. Neki stavljaju krompir, neki puter, neki skrob, i sve su to provereni potezi koji zaista daju rezultat.

Ipak, jedan sastojak se retko pominje, a razlika koju pravi je ogromna. Jeftin je, lako se nabavlja i već ga imate u kuhinji. Kad ga dodate u mleveno meso, ono postaje mekano, sočno i puno ukusa, kao iz kuhinje naših baka.

Sastojak koji ide u mleveno meso pre oblikovanja

Reč je o masti, običnoj svinjskoj masti koju umešate u smesu pre nego što počnete da oblikujete. Ćufte, faširane šnicle, punjene paprike i musaka sa njom postaju mnogo sočnije, mekše i punije ukusa.

Mast je tajni sastojak Foto: Shutterstock

Mast popravlja teksturu, a uz to pomaže mesu da sačuva vlagu dok se peče. Rezultat? Jelo koje miriše na domaću kuhinju i topi se u ustima.

Šta svinjska mast menja u ćuftama i šniclama

Svinjska mast podiže kvalitet mesa i daje mu posebnu aromu, pa su i jela od mlevenog mesa mnogo lepša. Najbolje ćete proći sa svežom masti. Ako se pitate šta je to, objašnjenje je jednostavno. Svežu svinjsku mast skinete sa mesa koje ćete peći ili pržiti i spakujete je u kese. Čuvajte je u zamrzivaču dok vam ne zatreba za mleveno meso, samo je pre dodavanja u smesu prvo sameljite. Ako nemate svežu, slobodno uzmite kupovnu, onu za kuvanje.

Mast može da ide i u smesu za riblje kotlete.

Trik za sočne ćufte koji vredi probati

Ako ste dugo tražili način da vaše ćufte, punjene paprike ili faširane šnicle budu mekane, sočne i pune ukusa, mast je tajna koju vredi probati. Ne košta mnogo, lako se dodaje, a razlika se oseti već pri prvom zalogaju. Ponekad baš najjednostavniji trik pretvara domaću kuhinju u nezaboravnu.

Stavite kašičicu masti u sledeću turu ćufti ili punjenih paprika i osetite razliku već od prvog zalogaja. Pošaljite trik i prijateljima, jer domaća kuhinja zaslužuje da blista.

(Kurir.rs/LepoteSrbije)

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