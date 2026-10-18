Dnevni horoskop za 18. oktobar: Ovnovi ulaze u tajnu vezu, Device očekuju problemi na poslu, a Lavove...
- Ovan bi trebalo da čuva poslovne ideje u tajnosti, jer je na pomolu tajna veza s osobom s posla.
- Device očekuju nesuglasice s kolegama i problemi na poslu, uz moguće spletke i manipulacije.
Dnevni horoskop za 18. oktobar. Detaljna astrološka prognoza za sve znakove Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju ove nedelje.
OVAN
Svoje poslovne ideje čuvajte u strogoj tajnosti. Sastankom iza zatvorenih vrata sprečićete podrivajuće uticaje konkurencije. Osećate sve jaču privlačnost prema osobi koju poznajete preko posla. Na pomolu je tajna veza. Skloni ste sindromu hladnih stopala.
BIK
Naoružajte se strpljenjem, jer vam ovaj dan može doneti zakašnjenje u prilivu novca. Primenite rezervni plan. Slobodni Bikovi danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu na nekoj zabavi s prijateljima. Početak veze. Ako imate problem s kilažom, sada je pravo vreme da na tome poradite.
BLIZANCI
Blizanci koji se bave kreativnim zanimanjima ili prosvetom danas mogu da ostvare napredak. Finansijski dobitak. Nezadovoljni ste ponašanjem partnera i na to ćete mu otvoreno skrenuti pažnju. Moguća je rasprava. Povoljan je dan da se što više obavestite o raznim vidovima zdravstvene prevencije.
RAK
Povoljan aspekt doneće vam danas uspeh u organizaciji i napredak u karijeri. Očekuju vas priznanja. Danas možete da se zaljubite na prvi pogled u jednu harizmatičnu Škorpiju ili Jarca. Ukoliko razmišljate da se oslobodite nekog oblika zavisnosti, danas je idealan dan za početak novog, zdravijeg načina života.
LAV
Uspešno ćete završiti rad na dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja za odlične rezultate. Partner se promenio i vi kao da u njemu više ne vidite istu osobu. Neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu. Ako ste u mogućnosti, izađite iz kuće i bar se prošetajte.
DEVICA
Nesuglasice s kolegama danas mogu da vam zadaju glavobolju na poslu. Moguće su neke spletke i manipulacije. Preosetljivi ste. Impulsivno ćete reagovati na komentar vašeg partnera. Moguće su razmirice. Današnji dan je povoljan za prekidanje loših navika.
VAGA
Vage koje se bave prosvetom ili kreativnim zanimanjem mogu da postignu uspeh. Moguća je zavist kolega. Osoba s kojom ste počeli da se viđate igra igru vruće-hladno. Primenite lukavu taktiku. Bilo bi dobro da napravite plan za detoksikaciju organizma i da počnete da ga sprovodite.
ŠKORPIJA
Reorganizacija u vašoj firmi može vam doneti promenu opisa u radnoj poziciji. Očekuju vas napredak u karijeri i povišica. Slobodne Škorpije mogu da upoznaju svoju srodnu dušu u poslovnom krugu. Početak nove veze. Mogući problemi s kostima i naročito kukovima.
STRELAC
Nesporazumi u vašem radnom okruženju mogu da vam pokvare raspoloženje. Konflikti među kolegama. Vaš odnos s partnerom počinje da se stabilizuje. Očekuje vas zajedničko putovanje i prevazilaženje nesuglasica. Krijete svoje zdravstvene probleme od bližnjih.
JARAC
Uspeh u saradnji sa inostranstvom rezultiraće sklapanjem novog sporazuma. Unapređenje finansijske situacije. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu u znaku Škorpije. Očekuje vas romantičan sastanak. Ovo je pravi dan da razmislite kojim sportom biste mogli da se bavite rekreativno.
VODOLIJA
Novi elementi u radnom okruženju zahtevaće dodatno prilagođavanje. Očekuje vas rad na novom projektu. Vaš odnos s partnerom funkcioniše po sistemu vruće-hladno. Neophodno je da otvoreno porazgovarate. Prijala bi vam masaža.
RIBE
Problem sa ispunjavanjem krajnjeg roka rešićete uz pomoć tima saradnika. Povećan obim poslovanja. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period velike krize poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Šetnja ili vožnja bicikla pozitivno utiče na vaše fizičko zdravlje i raspoloženje.