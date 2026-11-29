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U najnovijoj verziji sistema FSD 15.0.1 nalazi se Tesla Reality View, tehnologija koja pomoću veštačke inteligencije u realnom vremenu generiše prikaz okoline vozila, a iza nje stoji model sa oko milijardu parametara.

Umesto jednostavnih digitalnih oznaka koje pokazuju gde se nalaze druga vozila, pešaci i prepreke, pojavljuje se detaljna slika okruženja koja podseća na grafiku iz video-igrica. Iza svega stoji poseban model veštačke inteligencije sa oko milijardu parametara, koji obrađuje podatke direktno u automobilu.

Umesto klasičnih 3D grafičkih prikaza, sistem koristi difuzioni model koji generiše realistične slike okoline na osnovu podataka sa kamera vozila. U osnovi leži Universal Vision Encoder (UVE), koji obrađuje vizuelne informacije i deli ih sa dva zasebna modela: jednim od 3 milijarde parametara za donošenje odluka pri vožnji, i generativnim modelom od oko milijardu parametara za vizualizaciju.

Kod ranijih verzija sistema vozač je na ekranu uglavnom mogao da vidi pojednostavljene prikaze vozila, pešaka, biciklista i drugih objekata. Reality View donosi mnogo detaljniju vizuelizaciju, sa zgradama, ulicama, raskrsnicama i drugim učesnicima u saobraćaju. Perspektiva je postavljena tako da vozač ima pregled okruženja iz ugla iznad automobila, što stvarno podseća na prikaz iz popularnih igrica.

Nova verzija sistema počela je da stiže 21. novembra, a jedna od novina je i mogućnost da vozač dodirivanjem prikaza utiče na ono što automobil planira da uradi. Tesla ovim pokušava da prikaže kako sistem obrađuje situaciju u saobraćaju i kakav manevar namerava da izvede. Drugim rečima, ekran više nije samo mapa sa oznakama, već vizuelni prikaz načina na koji automobil doživljava okolinu.

Model od milijardu parametara stvara sliku

Ilon Mask je objasnio da Reality View koristi poseban difuzioni model sa približno milijardu parametara. Parametri su vrednosti koje AI model usvaja tokom treniranja i koristi ih kako bi obrađivao informacije i stvarao rezultate. Njihov broj ukazuje na složenost modela, ali sam po sebi ne govori koliko je on uspešan u obavljanju određenog zadatka.

Ovaj model nije isti sistem koji upravlja odlukama tokom vožnje. Prema Maskovom objašnjenju, Tesla koristi i zaseban model sa oko tri milijarde parametara, koji obrađuje informacije za potrebe sistema za upravljanje. Oba modela koriste podatke iz zajedničkog vizuelnog enkodera, koji obrađuje ono što kamere automobila registruju.

Foto: Tesla, Ilustracija

Veštačka inteligencija pravi pokretni prikaz u automobilu

Difuzioni model polazi od prethodno generisanog prikaza kojem dodaje šum, a zatim ga postepeno uklanja kako bi napravio novu vizuelizaciju na osnovu svežih podataka. Tako nastaje niz kadrova koji se smenjuju i daju utisak neprekidnog pokretnog prikaza.

Prema Maskovim rečima, sistem generiše kratke sekvence od osam slika brzinom od 36 kadrova u sekundi, u rezoluciji prilagođenoj ekranu automobila. Obrada se odvija na posebnim računarskim jedinicama u vozilu, a ne tako što se svaki kadar šalje na udaljeni server, što je važno jer sistem mora da radi dok automobil istovremeno obrađuje podatke potrebne za vožnju.

Foto: ChatGPT

Tesla priznaje da sistem još ima ograničenja

Za pokretanje ovakvog modela potrebna je velika računarska snaga. Mask je naveo da Reality View na postojećem hardveru koristi polovinu jednog TRIP akceleratora, specijalizovane jedinice za obradu zadataka veštačke inteligencije. Priznao je i da trenutno postoji primetno kašnjenje u prikazu zbog ograničenih računarskih resursa, ali tvrdi da bi drugačijom organizacijom obrade ono moglo da bude smanjeno za oko 35 odsto.

Ažuriranje donosi i druge promene

Reality View nije jedina novina u FSD 15. Tesla navodi da je unapredila vizuelni sistem koji se koristi za prepoznavanje okruženja, a među poboljšanjima su i bolje uočavanje saobraćajnih znakova, manjih životinja, prepreka na putu, rupa i duboke vode na kolovozu. Izmenjeni su i navigacija, izbor parking mesta i sistem koji prati pažnju vozača.

Foto: Promo

Automobil i dalje zahteva pažnju vozača

Iako novi prikaz izgleda kao da automobil sam razume svaki detalj oko sebe, FSD i dalje nosi oznaku „Supervised”. To znači da je reč o sistemu pomoći u vožnji koji zahteva stalni nadzor čoveka, a ne o potpuno autonomnom automobilu. Vozač mora da prati saobraćaj i bude spreman da preuzme kontrolu kada je to potrebno.

Detaljna grafika otvara i pitanje da li će vozačima zaista olakšati praćenje situacije ili će im odvlačiti pažnju. Tesla je zato predvidela i jednostavniji prikaz, odnosno režim sa mapom, kao i opciju sa svedenijim vizuelnim informacijama.

U svakom slučaju, Tesla ovim potezom pokazuje da generativna veštačka inteligencija više nije rezervisana samo za četbotove, telefone i računare. Sada se koristi i za stvaranje vizuelnog prikaza sveta oko vozila, dok drugi AI modeli obrađuju informacije potrebne za vožnju. Koliko će takva tehnologija zaista doprineti bezbednosti na putevima, tek treba da pokažu šira primena i nezavisna testiranja.