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Novinarka HRT-a Ivana Perić je u podkastu "Po recepturi" progovorila o svom usvajanju i potrazi za biološkom porodicom.

Isečak razgovora objavljen je na društvenim mrežama i privukao je veliku pažnju, a brojni gledaoci su u komentarima pohvalili njenu iskrenost i hrabrost. Ivana je svoju biološku porodicu počela da upoznaje pre gotovo 20 godina, nakon što ju je novinarski zadatak odveo u Mostar, grad u kom je rođena.

Biološka majka ju je ostavila u bolnici

Ivanina životna priča počela je u teškim okolnostima. Kako je ranije ispričala za Gloriju, rođena je pre vremena u Mostaru, a biološka majka ju je ostavila u bolnici. Nakon toga prebačena je u dečji dom u Sarajevu, gde je provela prve mesece života. Kad je imala 13 meseci, usvojila ju je porodica iz Siska.

Ivana je više puta istakla da su ljudi koji su je usvojili njeni pravi roditelji. Ipak, odlazak u Mostar zbog posla podstakao ju je da sazna nešto više o svom poreklu.

Tamo je najpre upoznala jednog biološkog brata, a posle i drugog brata i sestru. Posebno emotivan bio je susret s biološkim ocem, koji je godinama verovao da mu je ćerka umrla pri porođaju. Tek nakon mnogo godina saznao je da je živa.

U galeriji pogledajte fotografije Ivane Perić:

1/6 Vidi galeriju Ivana Perić Foto: Printscreen/ Instagram/ ivanaperic_official

O svojoj prošlosti govori bez ogorčenosti

Ivana je u podkastu objasnila da joj nije bilo teško da javno govori o tako ličnim stvarima. U jednom trenutku je shvatila da mora da se suoči sa svojom prošlošću kako bi pronašla unutrašnji mir. Kako je ispričala, celo iskustvo pozitivno se odrazilo i na njeno zdravlje.

Njena priča dirnula je brojne gledaoce, koji su joj u komentarima uputili reči podrške. Mnogi su pohvalili njenu iskrenost, snagu i pozitivan pogled na život, a neki su istakli i koliko im je drago što se ponosi svojim hercegovačkim korenima.

Poseban utisak je ostavilo to što o biološkoj majci govori bez ljutnje i ogorčenosti, uprkos svemu što je prošla.

Izgubila je 50 kilograma

Potraga za biološkom porodicom nije jedina velika životna promena o kojoj je Ivana javno govorila. Nedavno je podelila i svoju priču o gubitku 50 kilograma. S mršavljenjem je krenula sa 118 kilograma, a na promenu životnih navika prvenstveno se odlučila zbog narušenog zdravlja.

Novinarka je pritom jasno istakla da nije koristila medicinsku terapiju za mršavljenje niti se podvrgnula barijatrijskoj operaciji. Kako je sama navela, kilograme je izgubila kalorijskim deficitom, hodanjem i istrajnošću, a nedavno je podelila i recepte koji su joj pomogli u procesu mršavljenja.

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