Slušaj vest

Kupovina nekretnine bogate istorijom uvek nosi dozu neizvesnosti, a jedno nesvakidašnje otkriće u kući sagrađenoj još 1792. godine u američkoj državi Mejn posebno je zaintrigiralo novu vlasnicu. Sadržaj koji je na prvi pogled podsećao na scenografiju iz nekog horor ostvarenja na kraju se pretvorio u izuzetno emotivnu i dirljivu priču.

Sara Elejn, poznata na TikToku pod imenom saraheposts, redovno sa pratiocima deli interesantne detalje koje pronalazi u svom vekovnom domu. Među njima se izdvajaju mračno potkrovlje i razni predmeti koje su iza sebe ostavili nekadašnji stanari. Ipak, snimak koji je objavila krajem leta privukao je ogromnu pažnju i prikupio skoro tri miliona pregleda, jer je u njemu prikazala ono što smatra najstrašnijim detaljem do sada.

"Ono što smo pronašli u ovoj kući zaista je zastrašujuće", navela je Sara na samom početku objave, pa pojasnila gde se nalazila u momentu kada je saznala za zaboravljeni predmet: "Da vam objasnim situaciju, pokazaću vam gde se nalazim. U ostavi sam, a neposredno pre nego što smo se uselili, nakon što smo kupili kuću, moj mlađi brat obilazio ju je za nas. Otvorio je ormarić i pronašao VHS kasetu."

Strah od scenarija iz poznatih horor filmova

U razgovoru za medije Sara je priznala da su joj nakon bratovog otkrića kroz glavu prolazile jezive scene iz kultnih strašnih filmova.

"Bila sam na Fejstajmu sa bratom kada ju je pronašao. VHS kaseta nalazila se u prvom ormariću koji je otvorio, pored starog inhalatora, nekoliko fotografija kuće iz 1990-ih i bejzbol kape. Nakon što je pročitao opis na bočnoj strani – ‘prizori iz doma porodice X iz perioda oko 1953. – 1957.’ – oboje smo počeli nervozno da se smejemo. Zajedno smo gledali filmove Krug i Sinister, pa mislim da smo oboje pomislili isto: ‘Vrati je na mesto,’" ispričala je u pisanoj izjavi.

Sara je u videu spomenula i istorijski značaj zapisa, ali je naglasila da u prvom trenutku uopšte nije imala nameru da ga pusti.

"Ova kuća je bila dom iz detinjstva jednog relativno poznatog političara, pa bi gledanje kasete verovatno bilo zanimljivo, ali to se nikada neće dogoditi. Za sada stoji ovde i zaboravim da uopšte postoji. Verovatno ću je jednog dana spaliti", kazala je tada i vratila kasetu na mesto.

Radi zaštite privatnosti, ime porodice sa snimka nije javno otkrila, ali je podelila svoja nagađanja o tome šta bi se na njoj moglo nalaziti. Prema njenim rečima, raniji vlasnici su izuzetno cenili objekat i trudili se da očuvaju njegov autentican izgled. Iza sebe su ostavili i foto-albume koji dokumentuju faze obnove kroz decenije, kao i zatečeno stanje kada su kupili imanje.

"Prethodni vlasnici očigledno su voleli ovaj dom i proces održavanja istorijske nekretnine iz 1792. godine. Ostavili su foto-albume kako bi prikazali preuređenja koja su sprovodili tokom vremena i stanje kuće kada su je prvi put kupili. Porodica koja se spominje na kaseti je ugledna i dobro poznata", objasnila je Sara.

Ona veruje da su prethodni stanari stare porodične trake prebacili na VHS format kako bi sačuvali dragocene uspomene i ostavili ih budućim generacijama koje budu tu živele.

Od radoznalosti do emotivnog susreta sa prošlošću

Iako je u početku kategorički odbijala da pogleda video, pritisak pratilaca u komentarima bio je presudan. Mnogi su se nudili da im pošalje kasetu kako bi je sami pregledali. Posle nedelja nagovaranja, Sara je popustila jer je i sama postala "previše radoznala". Usledila je potraga za starim videorekorderom po lokalnim bibliotekama i radnjama polovne robe dok konačno nije pronašla ispravan uređaj.

Kada je napokon pustila snimak, ushićenje je podelila sa svojom publikom. Uz video-zapis na kome se vidi televizijski ekran napisala je: "Pronaći snimke porodičnog života iz 1950-ih u sopstvenom domu." Na ekranu su se pojavili idilični kadrovi dece koja se igraju na snegu tokom zime, na samom imanju gde se i danas nalazi njena kuća. U opisu je dodala da je stupila u kontakt sa potomcima te porodice i da planira da im vrati ovaj vredan zapis, što je izazvalo lavinu pozitivnih i dirljivih reakcija pratilaca.

Nakon prve objave Sara je nastavila da obaveštava publiku o daljem razvoju situacije. Između ostalog, razjasnila je da cela priča nije bila režirana, da kasetu nikada zapravo ne bi spalila, te da u prva dva meseca uopšte nije imala mogućnost da je reprodukuje. Uprkos svim tajnama koje krije njen dom iz 18. veka, naglasila je da nema dokaza da je kuća ukleta. Za nju je najveća privilegija upravo to što živi okružena istorijom, što joj je ujedno i velika strast.

"VHS kaseta je svakako izazvala najviše interesovanja jer predstavlja veliko pitanje na koje još nema odgovora, ali najdraže mi je do sada bilo da delim opštu istoriju i šarm ove kuće. Studirala sam istoriju na fakultetu i to je moja strast ceo život. Osećam se veoma srećnom što živim u ovoj kući i brinemo se o njoj, posebno dok postepeno otkrivam više o njenim prethodnim vlasnicima i ulozi koju je imala u društvu," ispričala je Sara.

Pogledajte video: