Slušaj vest

Čuvena jugoslovenska glumica Marija Crnobori, jedna od najvećih umetnica koje su obeležile domaće pozorište, preminula je 21. oktobra 2014. godine u Beogradu, u 96. godini života. Iako je decenijama osvajala publiku svojim talentom, dostojanstvom i upečatljivim ulogama, njenu životnu priču nisu činili samo uspesi i priznanja. Iza velike umetnice krila se žena koja je preživela brojne porodične tragedije, izgubila supruga i sina jedinca, a pred kraj života priznala da joj je starost postala teret.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Marija Crnobori Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube/TvIstra

Marija je rođena 1. oktobra 1918. godine u Banjolama, u Istri, u porodici sa osmoro dece. Odrastanje u velikoj porodici obeležilo je njeno detinjstvo, ali su ratne godine donele tragediju koja je zauvek promenila njen život. Tokom Drugog svetskog rata izgubila je četvoro braće i sestara, a sa bolom zbog njihovog odlaska morala je da nastavi život i gradi karijeru kojoj će ostati posvećena više od četiri decenije.

Muža je zaprosila na način koji se i danas prepričava

Ljubavna priča Marije Crnobori i reditelja Marka Foteza bila je podjednako neobična kao i neke od pozorišnih predstava u kojima je igrala. Fotez je, naime, tvrdio da se nikada neće oženiti glumicom, ali Marija nije bila spremna da zbog njegovih uverenja odustane od čoveka kojeg je volela.

Foto: Printscreen/Youtube/TvIstra

Umesto da čeka da je zaprosi, odlučila je da sama preuzme inicijativu. Svoja osećanja pretočila je u pismo od čak 24 strane, koje mu je lično odnela. Nije želela da ga pošalje poštom, niti da danima iščekuje odgovor, već je odabrala mnogo neposredniji način da sazna kakva ih budućnost čeka.

- Nisam imala nerava da to šaljem poštom, nego sam mu lično odnela i rekla: To sada čitaj, a ja idem napolje u park. Sedela sam na klupi i čekala. Kad sam se vratila, Marko je rekao - Venčaćemo se 31. avgusta. Tako je i bilo, venčali smo se tog dana 1946. u Dubrovniku - ispričala je svojevremeno glumica u jednom intervjuu.

Marko Fotez bio je istaknuti reditelj i dramski pisac, a Marija je tokom godina izrasla u jednu od najcenjenijih glumica svog vremena. Najveću sreću donelo im je rođenje sina Aleksandra, koji je nasledio porodičnu ljubav prema umetnosti i kasnije i sam postao uspešan reditelj.

Velika karijera iza koje su ostale nezaboravne uloge

Marija Crnobori Foto: printscreen YT

Marija Crnobori pripadala je generaciji umetnika koji su postavljali temelje modernog jugoslovenskog pozorišta. Glumačko obrazovanje stekla je u Zagrebu, a profesionalni put vodio ju je preko hrvatskih pozorišnih scena do Beograda, gde je postala jedan od najprepoznatljivijih članova Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Tokom karijere, koja je trajala oko 45 godina, ostvarila je brojne zahtevne uloge iz klasične dramske književnosti. Posebno su ostala upamćena njena tumačenja Antigone, Fedre, Ifigenije i Ledi Magbet, junakinja kojima je davala snažnu ličnu izražajnost i emotivnu dubinu. Publika ju je doživljavala kao oličenje otmenosti i glumačke ozbiljnosti, dok su je kolege poštovale zbog izuzetne posvećenosti poslu.

Iako je najveći deo profesionalnog života provela na pozorišnim daskama, ostavila je trag i na filmu, a za svoj rad dobila je brojna priznanja. Među njima posebno mesto zauzima Dobričin prsten, jedno od najznačajnijih priznanja za glumačko stvaralaštvo u Srbiji.

Smrt sina jedinca potpuno ju je promenila

Nakon što je ostala bez supruga Marka Foteza, Marija je nastavila da živi okružena uspomenama i porodicom, a najveći oslonac bio joj je sin Aleksandar. Međutim, u maju 2009. godine zadesila ju je tragedija od koje se nikada nije sasvim oporavila. Smrt sina jedinca, koji je takođe izgradio karijeru u svetu pozorišta, ostavila je prazninu koju ništa nije moglo da popuni.

Aleksandar je iza sebe ostavio tri ćerke i dvojicu unuka, a Marija je u njima pronalazila snagu da nastavi dalje. Uprkos ljubavi koju je osećala prema porodici, nakon njegovog odlaska sve ređe se pojavljivala u javnosti. Dani su joj prolazili mirnije i povučenije, a sve veći deo vremena posvećivala je uspomenama na ljude kojih više nije bilo.

Koliko joj je sin nedostajao otkrila je u razgovoru sa velikom prijateljicom Mirom Stupicom. Govoreći o svakodnevici, pomenula je drvo koje je Aleksandar nekada zasadio, a koje je za nju imalo posebno značenje.

- Danas najradije gledam kroz prozor da vidim lepu i visoku brezu koju je posadio moj sin. I tada kao da vidim njega! - poverila se Marija svojoj prijateljici.

"Duboka starost je kazna"

U poslednjim godinama života Marija Crnobori sve manje je govorila za medije. Jedno od retkih pojavljivanja pred javnošću bilo je prilikom predstavljanja njene knjige "Životić", dve godine pre smrti. Tada je, bez ulepšavanja, govorila o godinama, prolaznosti i životu koji joj je doneo mnogo toga lepog, ali joj je oduzeo i ljude koje je najviše volela.

- Duboka starost je kazna, mada ipak nije loše živeti. Svi mi živimo neke svoje male živote. I neću da sednem, moram još da hodam po zemlji. Imam dva praunuka, Marka i Danila. I tri unuke. A u životu moraš imati i sreće. Ja je jesam imala. Imala sam i dobre učitelje u velikim teatrima, nekako mi je išlo - ispričala je tada.

Iako je u tim rečima bilo tuge, Marija nije poricala da joj je život doneo i mnogo razloga za zahvalnost. Bila je svesna svega što je ostvarila, ljudi od kojih je učila i prilika koje su joj omogućile da svoj talenat razvije na najvećim pozorišnim scenama.

Video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom