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Misteriozne smrti u Holivudu decenijama su bile predmet opsežnih istraga i teorija zavere, a među najzagonetnijim tragedijama i dalje se izdvaja sudbina prvog glumca koji je oživeo lik Supermena na malim i velikim ekranima. Džon Rivs, koji se proslavio ulogom čuvenog junaka u serijalu "Adventures of Superman" (1952–1958) i filmu "Superman and the Mole Men" iz 1951. godine, tragično je izgubio život pod okolnostima koje su do danas ostale obavijene velom tajne.

Pogledajte u galeriji Džona Rivsa kao Supermena:

1/5 Vidi galeriju Džon Rivs kao Supermen Foto: CPC / Hollywood Archive / Profimedia, CBS-TV / Album / Profimedia, LIPPERT PICTURES / Album / Profimedia

Sumnjivi tragovi u noći tragičnog događaja

U noći između 15. i 16. juna 1959. godine, samo godinu dana nakon završetka rada na seriji koja mu je donela svetsku slavu, 45-godišnji glumac pronađen je bez znakova života u spavaćoj sobi svoje kuće. U isto vreme, u prizemlju doma trajalo je okupljanje njegovih prijatelja. Zvanični izveštaj organa reda pokazao je da je glumac preminuo usled hica u glavu, pa je slučaj zaključan kao samoubistvo.

Međutim, činjenica da je kuća bila puna ljudi u trenutku pucnja, kao i niz nelogičnosti tokom uviđaja, pokrenuli su glasine koje ni do danas nisu utihnule.

Ljubavni trougao i sumnje na holivudske moćnike

Najviše pažnje javnosti privukli su detalji iz njegovog privatnog života, posebno tajna veza sa glumicom Toni Maniks.

Džon Rivs kao Supermen Foto: LIPPERT PICTURES / Album / Profimedia

Pojedine teorije tvrde da je upravo ona stajala iza ubistva iz strasti, dok su drugi krivca tražili u njenom suprugu Ediju Maniksu, uticajnom izvršnom direktoru filmskog studija Metro-Goldwyn-Mayer. Edijevo ime se i pre ovog slučaja vezaivalo za razne kontroverze, uključujući i sumnje u umešanost u smrt njegove prve supruge. Ipak, uprkos brojnim medijskim napisima i privatnim instranama, nijedna od ovih tvrdnji nikada nije dokazana na sudu.

Bračni par Maniks nikada nije zvanično optužen za ovaj zločin, a nadležni organi ostali su pri prvobitnom zaključku - Džordž Rivs je izvršio samoubistvo.

Džon Rivs kao Supermen Foto: LIPPERT PICTURES / Album / Profimedia

Priča koja je inspirisala Holivud

Kontroverze i nedoumice oko njegove smrti nastavile su da intrigiraju svetsku javnost i decenijama kasnije. Ova tragična sudbina poslužila je kao glavna inspiracija za snimanje igranog filma "Hollywoodland" iz 2006. godine, u kom je lik Džordža Rivsa tumačio Ben Aflek, dok je ulogu Toni Maniks iznela Dajen Lejn.

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