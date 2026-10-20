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Posle pola veka i filma "Zimovanje u Jakobsfeldu", ponovo su u isti kadar stali Slavko Štimac i Svetislav Bule Goncić, u seriji "Vatrogasci" Dejana Karaklajića, iza koje je stao Telekom Srbija.

Serija Vatrogasci Foto: Superstar TV

Dejan je došao na ovu ideju jer je pre 50 godina radio s Brankom Bauerom i scenaristom Arsenom Diklićem na "Zimovanju u Jakobsfeldu", nastavku filma "Salaš u Malom Ritu". Radnja filma se odigrava u izmišljenom vojvođanskom selu Jakobsfeldu, koje je naseljeno Nemcima. Sniman je u Ovči, nedaleko od Beograda.



Dugoočekivana televizijska priča o malom mestu, skrivenom blagu i običnim ljudima koji postaju heroji premijerno stiže pred gledaoce početkom novembra, a sudeći po prvom objavljenom trejleru, publiku očekuje uzbudljiv spoj drame, akcije i prepoznatljivog humora. Šta se dešava kada jedno malo mesto preko noći izgubi ono od čega je živelo generacijama? Odgovor na ovo pitanje donosi nova serija puno naziva "Dobrovoljno vatrogasno društvo, vatrogasci spasioci", čije emitovanje počinje 2. novembra na Superstar TV, radnim danima u udarnom terminu od 21 čas.

Serija Vatrogasci Foto: Superstar TV

Nakon što požari unište staru Sokolanu i zasade lekovitog cveta Plamenca, meštani Gradine ostaju bez simbola zajednice i glavnog izvora prihoda.

Dolazak činovnika iz Beograda, Uroša i povratak profesionalne vatrogaskinje Staše pokreću borbu za obnovu grada, ali i potragu za delovima tajanstvenog mozaika koji navodno vodi do velikog blaga osnivača grada. Tek kada prevaziđu međusobne podele i ličnu pohlepu, Gradinari otkrivaju da je skriveno blago – seme Plamenca i da Gradinu mogu spasiti jedino zajedništvom.

Pogledajte prve kadrove nove serije

1/7 Vidi galeriju Serija Vatrogasci Foto: Superstar TV

Uloge tumače: Ana Lečić, Boris Milivojević, Jana Nenadović, Jovana Belović, Ljubomir Ljuba Bandović, Vladimir Kovačević.

Bonus video: Bule Goncić o klasicima