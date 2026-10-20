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Poznati američki glumac Džejson Sigel (46), koga gledaoci širom sveta najviše pamte po ulozi Maršala Eriksena u popularnoj humorističkoj seriji "Kako sam upoznao vašu majku", uplovio je u bračnu luku. Glumac se venčao sa dugogodišnjom partnerkom Kejlom Radomski (35), plesačicom i glumicom koja se proslavila učešćem u američkom šouu "So You Think You Can Dance". Srećni par sudbonosno "da" izgovorio je prošle subote u Kaliforniji, a vest o venčanju ubrzo je odjeknula svetskim medijima.

Pogledajte u galeriji fotografije Džejsona Sigela sa suprugom:

1/5 Vidi galeriju Džejson Sigel sa suprugom Kejlom Randomski Foto: CHRIS CHEW / UPI / Profimedia, Paul Smith / Features Flash / Starface / imago stock&people / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Romantično venčanje na posebnoj lokaciji

Ceremonija je održana u botaničkoj bašti biblioteke Hantington u Pasadeni, mestu koje za mladence ima posebno značenje. Upravo je onde Sigel godinu dana ranije zaprosio svoju izabranicu, pa su odlučili da će ista lokacija biti kulisa i njihovog venčanja.

Iako su svoj veliki dan uglavnom držali podalje od javnosti, deo atmosfere otkrili su njihovi prijatelji i članovi porodice putem društvenih mreža. Radomski je nakon ceremonije podelila fotografiju na kojoj nosi venčani veo, a uz nju je napisala da je prethodni dan bio „apsolutni san”. Supruga jednog od omiljenih televizijskih glumaca nije skrivala emocije, poručivši i da još uvek plače od sreće.

Ljubav koja je započela 2023.

Ljubavna priča glumca i njegove izabranice počela je pre otprilike tri godine. Prvi put su zajedno primećeni u oktobru 2023. godine tokom posete događaju "Halloween Horror Nights" u "Universal Studios" u Holivudu, a kao par prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu dodele Zlatnih globusa u januaru 2024. godine.

Džejson Sigel sa suprugom Kejlom Randomski Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Veridbu su objavili u junu 2025, kada je Radomski na Instagramu podelila fotografije romantične prosidbe i uz njih kratko napisala: "Zauvek da". Sigel ju je zaprosio upravo u ružičnjaku botaničke bašte Hantington, gde su se nešto više od godinu dana kasnije i venčali.

Ko je Kejla Radomski?

Sigelova supruga nije nepoznata u svetu zabave. Kejla Radomski je američka plesačica i glumica koja je širu prepoznatljivost stekla 2009. godine, kada je kao takmičarka pete sezone šoua "So You Think You Can Dance" osvojila četvrto mesto.

Tokom karijere učestvovala je i u drugim televizijskim i filmskim projektima, a kao plesačica nastupala je i na velikim muzičkim događajima. Poslednjih godina često je bila uz Sigela na važnim holivudskim događajima, pružajući mu podršku tokom njegovih profesionalnih uspeha.

Publika ga obožava kao Maršala Eriksena

Iako je tokom karijere ostvario brojne uloge, Džejson Sigel je mnogima i dalje najpoznatiji kao Maršal Eriksen iz serije "Kako sam upoznao vašu majku", u kojoj je godinama osvajao publiku svojim humorom i simpatičnim prikazom odanog prijatelja i supruga.

Džejson Sigel sa suprugom Kejlom Randomski Foto: Paul Smith / Features Flash / Starface / imago stock&people / Profimedia

Poslednjih godina ostvaruje zapažen uspeh i u seriji "Shrinking", u kojoj glumi terapeuta Džimija Ljerda, čoveka koji nakon ličnog gubitka počinje da se udaljava od profesionalnih pravila i konvencija. Uloga mu je donela nove pohvale kritike i dodatno učvrstila status jednog od prepoznatljivijih televizijskih glumaca svoje generacije.

Za Sigela je ovo prvo venčanje, a nakon godina uspešne karijere i veza koje su uglavnom držane podalje od reflektora, glumac je sa Kejlom započeo novo poglavlje života.

(Kurir.rs/Net.hr)

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