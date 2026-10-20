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Srpska pravoslavna crkva dvadesetog dana oktobra proslavlja Srđevdan, praznik posvećen Svetim mučenicima Sergiju i Vakhu. Iako ova krsna slava ne spada među najčešće u našem narodu, za nju se vezuje bogata istorijska baština i raznovrsna narodna verovanja sačuvana kroz vekove.

U narodnim shvatanjima Srđevdan se uzima kao prekretnica kada jesen ustupa mesto zimi, pa su starosedeoci spram ovog dana oblikovali i pravila o radovima koje ne bi trebalo preduzimati.

Srđevdan Foto: Printscreen/Youtube

Ova dvojica svetitelja bili su visoki oficiri i cenjeni dostojanstvenici u Rimskom carstvu tokom epohe kada su hrišćani stradali. Zbog nepokolebljive odanosti Hristovoj veri i odbijanja da prinose žrtve paganskim idolima, oduzete su im titule i izloženi su teškim torturema.

Vakho je izdahnuo pod batinama i mučenjem, dok je Sergije nešto kasnije poslužen mačem na području Sirije. Crkva ih svečano proslavlja kao simbol nepokolebljive vere i žrtve, a po novom kalendaru praznuju se 20. oktobra.

Narodna verovanja i smena godišnjih doba

Nekadašnji poljoprivredni kalendar oslanjao se na crkvene praznike kako bi se označio kraj jedne i početak druge radne sezone. Na taj način je i Srđevdan u narodu prepoznat kao period dolaska znatno hladnijeg vremena i završetka svih poslova na polju.

Šta se slavi na Srđevdan Foto: Shutterstock

Ova shvatanja izviru isključivo iz narodnog posmatranja prirode, a ne iz zvaničnih crkvenih dogmi. Naši stari su se spram prazničnih datuma upravljali pri organizaciji obrade zemlje i pripreme za zimske mesece.

Običaji, zaštitnici i slavska trpeza

U pojedinim srpskim sredinama veruje se da na ovaj praznik valja izbegavati teške fizičke poslove na imanju, a naročito oranje i uvezivanje stoke. Sveti Sergije se u predanju smatra zaštitnikom volova, dok ga u pojedinim krajevima kao svog patrona slave obućari i opančari.

Šta se slavi na Srđevdan Foto: Sharon Eilon/SOPA Images/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, tradicija se razlikuje od mesta do mesta. Mnogi domovi ovaj dan proslavljaju svečano kao svoju krsnu slavu, uz sveću, slavski kolač, žito i porodični ručak, dok su sujeverja o zabranjenim poslovima zastupljena tek u lokalnim običajima.

Takođe, treba imati u vidu da narodna verovanja o radovima nisu i zvanične zapovesti Crkve. Pitanje posne ili mrsne trpeze na Srđevdan zavisi isključivo od toga u koji dan u nedelji praznik pada prema pravoslavnom kalendaru. U 2026. godini Srđevdan je u utorak, što znači da trpeza ne mora biti posna. Za sve porodice koje proslavljaju ovaj dan, u središtu praznika ostaju iskrena molitva, mir u domu i poštovanje svetih mučenika.

Pogledajte video: Narodna verovanja za Đurđevdan