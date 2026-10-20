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Ešli Grejem je jedna od najpoznatijih plus sajz manekenki kao i jedan od prvih modela iz te grupe koji je pre više godine pokrenuo revoluciju u modi zalaganjem za ravnopravnost i veće angažovanje devojaka krupnije građe koje su u eri mršavog izgleda bile nevidljive za modne agente i brendove.

Na reviji Victoria's Secret sinoć u Los Anđelesu imala je zapaženo mesto, a pistom je prošetala u dva modna izdanja pa se zatim uputila na afterparti gde su dominirali provokativni stajlinzi na poznatim modelima.

Ešli Grejem Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ešli Grejem ponosno nosi svoju kilažu od 91 kg i ističe da je moć ženske lepote u njenoj raznolikosti, zbog čega je mnogi i dalje kritikuju i pored velike promene stava javnosti ka plus sajz modelima.

A ono što joj zamera deo javnosti, bilo je neprihvatljivo i za bivše čelnike Victoria's Secret koji nikako nisu želeli da na revijama ove kuće učestvuju plus sajz modeli. Zabranu su postavljali i prema transrodnim modelima.

Modna kuća Victoria's Secret počela je zvanično da angažuje transrodne i plus sajz modele 2019. godine.

Ešli Grejem Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Takva prekretnica dogodila se kao direktan odgovor na oštre kritike javnosti i pad prodaje VS kolekcija, do čega je došlo posle kontroverznih izjava tadašnjeg direktora marketinga Eda Razeka koji je krajem 2018. godine izjavio da transrodne modele i plus-ajz manekenke "ne bi trebalo" da budu deo njihovog spektakla jer taj šou predstavlja "fantaziju".

Inicirao je time bojkot, smena rukovodstva i potpuni zaokret u politici brenda.

Isticanja radi, u avgustu 2019. brazilska manekenka Valentina Sampajopostala je prvi transrodni model u istoriji brenda. U oktobru te godine manekenka Ali Tate Cutler bila je prvi zvanični plus-sajz model koji se pojavio u reklamnoj kampanji poznate modne marke. Ešli Grejem je takođe učestvovala u toj velikoj promeni.

Valentina Sampajo Foto: /valentts/instagram

Neki su pozdravljali preokret, a neki podsećali na izjavu Eda Razeka za Vogue 2018: "Da li bi trebalo da imamo transrodne osobe u šouu? Ne. Ne, mislim da ne bi trebalo. Zašto ne? Zato što je ovaj šou fantazija. To je 42-minutni zabavni specijal".

O plus sajz manekenkama je tada rekao: "Niko nije pokazao nikakvo interesovanje za to (za revije gde bi učestvovali ti modeli), a nema ga ni danas".

Kada su brend optuživali za diskriminaciju i nedostatak inkluzivnosti, odgovor rukovodstva je bio da oni prosto imaju svoju tačno određenu ciljnu grupu. Razek je izjavio: "Mi plasiramo proizvod onima kojima ga i prodajemo, ne reklamiramo se celom svetu".

Ešli Grejem Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Usledila je velika istraga lista The New York Times i svedočenja bivših zaposlenih koji su otkrili da je unutar kompanije vladala toksična atmosfera. Novinari su saznali da je Razek devojke koje šetaju pistom interno nazivao "čistokrvni trkački konji". Javnost je bila u šoku, a time se dodatno skrenula pažnja na ekstremni pritisak kojem su bile izložene manekenke koje se morale da budu (pre) mršave jer su krupniji modeli ocenjivani kao "nedovoljno dobri".

Ešli Grejem Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konkurentski brendovi poput Rijaninog Savage X Fenty ili brenda Aerie iskoristili su ovaj momenat,pa su počeli da promovišu modele za sve tipove tela i uspostavili primat na tržištu. Novi čelnici Victoria's Secret bili su prinuđeni da promene kurs.

Na reviji pored Ešli Grejem primer te nove politike bile su i plus sajz manekenke Paloma Elseser, Prešas Li i Devin Garsija kao i transrodni model Aleks Konsani.

Pogledajte u galeriji fotografije sa revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Na pisti smo videli i modele koje su primere mršavog pa i premršavog izgleda poput Adrijane Lime. Jedni pozdravljaju zaokret ka inkluzivnosti, a drugi su ubeđeni da se suština nije promenila.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Adriana Lima:

1/9 Vidi galeriju Adriana Lima zatvorila je reviju Victoria’s Secret 2026. svojim rekordnim 21. nastupom Foto: Goldberg/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Revija je donela i primat najpoznatijih Anđela Adrijane Lime i Alesandre Ambrosio, koje obe imaju po 45 godina, time je poslata poruka da ženska lepota nije ograničena ni godinama, što je svakako pozitivan aspekt događaja.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adrijana Lima